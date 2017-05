Vermischtes Kulmain

12.05.2017

Rothenhof. (ak) Teeren ist nicht gleich Asphaltieren. Das und noch vieles mehr lernten die Teilnehmer einer Betriebsbesichtigung der Freien Wähler in der Asphaltmischanlage der Bauunternehmung "Markgraf GmbH & Co. KG".

Der Leiter Asphaltbau, Stefan Eulefeld, und sein früherer Chef und Organisator Reinhard Kapustenski erläuterten den Teilnehmern aus den Ortsverbänden Kulmain, Kemnath und Immenreuth den Betriebsablauf die möglichen Mischgutrezepturen in der 2012 und 2015 erneuerten Anlage am Zinster Berg. "Bei uns sind rund 50 Mitarbeiter im Geschäftsbereich Asphaltbau beschäftigt. Seit rund 60 Jahren wird hier Deckenbaumaterial für den Straßenbau gemischt", berichtete Eulefeld. "Früher's war der aus Kohle gewonnene Teer, heute ist das aus Erdöl raffinierte Bitumen das Bindemittel." Dieses werde mit Diabas oder Basalt zu Asphalt verarbeitet. Rund 50 Sorten könnten gemischt werden.Anhand von Bohrkernen erläuterte Kapustenski den Aufbau eines Straßenbelages aus Asphalt. Die in den vergangenen vier Jahren erneuerte und über 30 Meter hohe Mischanlage kann bis zu 250 Tonnen Asphalt in der Stunde und rund 3000 Tonnen pro Tag mit einer Mischtemperatur von 180 Grad produzieren. Der Gesamtausstoß pro Jahr liegt bei 120 000 Tonnen. Dabei wird das in auf der neuen Betriebsfläche gelagerte und von sanierten Straßen abgefräste Mischgut bis zu 40 Prozent je nach Verwendung beigemischt.Als weiteres wichtiges Standbein stellt Markgraf in der neuen Lagerhalle das Kaltmischgut Easyphalt her und vertreibt es europaweit. Erstaunt waren die Teilnehmer, als sie vom täglichen Energieaufwand hörten. Laut Eulefeld werden täglich bei Volllast der Mischanlage rund 20 Megawatt Energie, vergleichbar mit 10 000 Litern Heizöl, benötigt. Derzeit wird Braunkohlestaub anstatt Erdgas zum Aufheizen der beiden Mischtrommeln verwendet.Beim Rundgang und Aufstieg in den Mischturm erklärten beide Fachleute dem Produktionsablauf. Das per Radlader in Dosierbehältern gefüllte Mischgut läuft über ein Förderband in eine heiße Mischtrommel. Dort wird es getrocknet sowie erhitzt und dann zur Turmspitze transportiert. Das wiederverwertbare Fräsgut wird in der oberen Trommel erwärmt. Nach Zugabe von Bitumen und erhitztem Fräsgut lagert es in wärmeisolierten Kammern im 200 Kubikmeter fassenden Mischgutturm. Es wird je nach Bestellung und Materialbeschaffenheit in die Mischgutbehälter befördert. Dort werden die Lastwagen beladen und gewogen. Der Fahrer erhält per Rohrpost den Lieferschein und schickt ihn unterschrieben auf gleichem Weg zurück.Das Mischgut wird zu Straßenbaustellen im Umkreis von rund 80 Kilometern geliefert. Die Anlage wird in einem volldigitalisierten Leitstand gesteuert. Für die Herstellung des Heißasphalts zeigen sich vier bis fünf Mitarbeiter verantwortlich. Der stellvertretende FW-Ortsvorsitzende Harry Tretter dankte Eulefeld für die Führung und überreichte ein flüssiges Präsent als kleines Dankeschön.