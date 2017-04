Vermischtes Kulmain

25.04.2017

62 Kulmainer Pfadfinder starteten zum großen Georgstag des Fichtelbezirks. Ausrichter war dieses Jahr der Stamm Mitterteich. Die über 200 Teilnehmer aus den Stämmen Tirschenreuth, Mitterteich, Marktredwitz, Kulmain und Speichersdorf trafen sich früh am Morgen auf dem Kirchplatz und starteten in den verregneten Tag.

Die Alterstufen ab 16 reisten am Vortag bereits an und hatten ihre ersten Aufgaben und eine Nacht im Zelt bereits hinter sich. Aus Kulmain waren sechs Gruppen aus allen fünf Altersstufen vertreten. Teamgeist, Erste Hilfe, Feuer machen, Wissen um die Natur und das Pfadfindertum waren einige Stationen während des circa sechsstündigen Marsches. Zum Auswerten der Ergebnisse und zu einem gemeinsamen Abendessen trafen sich alle Teilnehmer in einem beheizten Zelt auf dem Kirchplatz. Die Kulmainer ergatterten zwei der fünf begehrten Wanderwimpel. In der Stufe Wölflinge lagen die Blauwale mit ihrer 20 Kinder starken Mannschaft auf dem ersten Platz. Bei den Jungpfadfindern schnitt die Sippe Fuchs als drittbeste und fünftbeste Gruppe ab. In der Pfadi-Stufe teilte sich die Gruppe Adler einen guten zweiten Platz mit einer Gruppe aus Tirschenreuth. Die Gruppe Sau-Bären konnten in der Stufe Rover den Wettkampf im dritten Jahr in Folge für Kulmain entscheiden und darf nun den begehrten Wanderwimpel im Stamm behalten. Bei den Leitern Ü 21 gab es ein Kopf an Kopf Rennen mit Tirschenreuth. Schließlich musste sich die Sippe Panther knapp geschlagen geben. Nach der Siegerehrung nahmen alle Pfadfinder an der Vorabendmesse in der Stadtpfarrkirche St. Jakob mit ihrem Bannerabordnungen teil und verabschiedeten sich mit einem neuen Aufnäher und dem Abschlusslied "Flinke Hände". Bild: exb