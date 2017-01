Vermischtes Kulmain

26.01.2017

3

0 26.01.2017

Nach dem Wechsel von Walter König zum RSV 2000 war bei der Ortsgruppe des Vereins Deutscher Schäferhunde der Posten des Jugendleiters vakant. In der Jahreshauptversammlung (wir berichteten) wählten die Mitglieder Katrin Scherle zur Nachfolgerin. Des Weiteren bestimmten sie Konrad Albersdörfer zum Delegierten des Hauptvereins; Stellvertreter ist Peter Franke.

Zweiter Vorsitzender und Zuchtwart Heinz Zucker nannte in der Jahreshauptversammlung 14 Hunde, die von Mitgliedern gehalten werden. Davon sind acht Rüden und drei Hündinnen beim Hauptverein gemeldet. Drei Rüden und zwei Hündinnen haben Ausbildungsnachweise. Zwei Rüden besitzen den Ausbildungsnachweis für Begleithunde. Des Weiteren sind ein Border Collie und ein Malino (Belgischer Schäferhund) mit Ausbildungsnachweis gemeldet.Ein großes Lob zollte er Walter König für den Wurf seiner Hündin "Vendetta Camino Duro" mit elf Welpen. Sein Zuchterfolg sei auch eine Werbung für den Verein.Laut Übungswart Peter Franke stießen mit Gerald Taubenreuther, Karolin Schmitt und Dieter Engelbrecht drei aktive Hundeführer zur Gemeinschaft. Er dankte allen Helfern für ihr Mitwirken beim Ferienprogramm. Aufgrund des gesunkenen Interesses soll aber entweder eine Pause eingelegt oder ein anderes Programm überlegt werden.Mitglieder besuchten die Prüfung in Pressath mit Leistungsrichter Bernhard Babel. Ende November fand die eigene Leistungsprüfung mit Richter Gerd Beck statt. Gerald Taubenreuther und er selbst legten die Fährte, Taubenreuther und Jochen Schmitt waren die Schutzdiensthelfer. Das beste Ergebnis nach der Internationalen Prüfungsordnung (IPO) erzielte Dieter Engelbrecht mit seinem deutschen Schäferhund "Dusty von der schwarzen Irma" mit 266 Punkten. Er wurde gleichzeitig Vereinsmeister. Auch Edith Neumer war mit ihrem Malino "Yzzy from Mike's Place" (IPO3) mit 257 Punkten erfolgreich. Das beste Prüfungsergebnis schafften Eberhard Scholz und sein Boxer "Emil vom Aufwind" (IPO1) mit 268 Punkten. Die Begleithundeprüfung bestanden Karolin Schmiedt mit ihrem Malino "Olav vom Brunsbeker Land" und Bonnie Schmid mit "Queen von den Querulanten". Er dankte Stefan Schmid als Prüfungsleiter und Konrad Albersdörfer für die technische Abwicklung.Franke gab folgende Termine bekannt: 5. Februar Ausbildungstagung für Zucht- und Übungswarte in Wachenrot, 19. Februar Delegiertentagung in Hausen, 27. Mai Frühjahrsprüfung mit Leistungsrichter Gerd Beck, 14. Oktober Herbstprüfung mit Bernhard Babel. Laut Vorsitzendem Stefan Winkler führt der Wandertag am 13. August zur Waldseehütte. Er dankte allen Hüttenwirten und Gästen für ihre Arbeit und Besuch, Friedl und Max Eichner für die Blumen- und Platzpflege, den Frauen für Küchen- und Putz- sowie der Gemeinde für den perfekten Winterdienst.