Selbstlos und mutig

Vermischtes Kulmain

21.05.2017

5

0 21.05.2017

Selbstloser Einsatz bei Bränden, technische Hilfeleistungen, Sicherheitswachen und Katastrophenhilfe gehören zu den Aufgaben der Feuerwehr. Die Übernahme dieses Ehrenamts ist in der heutigen Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit und bedarf der Würdigung.

Erdenweis. (ak) Die Gemeinde Kulmain ehrte verdiente Brandschützer für 25 beziehungsweise 40 Jahre Lebensleistung im Dienst der Allgemeinheit. Bürgermeister Günter Kopp begrüßte in der Gaststätte Fröhler auch Landrat Wolfgang Lippert, Kreisbrandrat Andreas Wührl, Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther, Kreisbrandmeister Florian Braunreuther und die Kommandanten und Vorstände der Feuerwehren der Gemeinde."Euer Idealismus und soziales Engagement ist bewundernswert. Ihr seid in Notsituationen immer eine Stütze des Gemeinwesens und habt stets selbstlos Hilfe gewährt." Kopp sprach von der ältesten Bürgerinitiative, die Leben, Gesundheit, Hab und Gut beschützt. Bei den Einsätzen setzte sie Leib und Leben ein. Kopp versprach, dass die Gemeinde auch in Zukunft bemüht sein werde, den guten Ausrüstungsstand zu halten. Für die Feuerwehr Zinst wird ein neues Logistikfahrzeug 2017 und ein weiteres bis 2020 angeschafft. Die persönliche und technische Ausrüstung wird laufend ergänzt."25 und 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr bedeutet Vorbildfunktion für die Jugend und ein leuchtendes Beispiel für unsere Gesellschaft", erklärte Landrat Lippert. Die Herausforderungen zum Einsatzspektrum veränderten sich ständig durch neue Anlagen wie Biogas, Photovoltaik, Solaranlagen und E-Autos. Er rief dazu auf, verstärkt Werbung bei Kindern und Jugendlichen zu machen, um den Fortbestand der Wehren zu sichern. Mit der Goldenen Ehrenamtskarte würdigt der Landkreis das hohe Engagement. Kreisbrandrat Wührl sagte auch den Familien Dank.Die tragenden Säulen der Ortswehren rief er dazu auf, ihr Wissen bis zum neuen Dienstzeitende mit 65 Jahren weiterzugeben und die Jugend für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Das Ehrenamt ist unbezahlbar.Für die Kommune und die Aktiven ist es eine Herausforderung, sich dem technischen Fortschritt zu stellen und diesem mit guter Ausbildung und modernen Gerätschaften zu begegnen. 40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst berechtigt zu einem einwöchigen kostenlosen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim Bayrisch Gmain im Berchtesgadener Land.Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet Michael Nusstein, Reinhard Raß, Michael König, Richard Braun (Kulmain), Norbert Schlicht (Oberwappenöst), Reiner Bayer, Simon Melzner, Alexander Schraml, Matthias Schraml, Markus Schraml, Jürgen Spörrer (Zinst).