Vermischtes Kulmain

22.05.2017

22.05.2017

Witzlasreuth. 21 Jahre lang prüfte Josef Söllner bei der Jagdangliederungsgenossenschaft die Kasse. Dafür zeichnete ihn Vorsteher Stefan König in der Jahreshauptversammlung aus und dankte mit einem Weinpräsent für den Einsatz.

Nach einer Gedenkminute ging König auf das Jahresgeschehen ein. Dazu gehörten eine Vorstandssitzung und die Reparatur des Holzspalters. Ebenso bot er eine Sicherheitsunterweisung für das Gerät an. Auf das Kalenderjahr umgestellt wurde der Jahresabschluss. Aufgrund der Kontoänderung verzögerte sich der Eingang des Jagdpachtschillings. In nächster Zeit sei jedoch mit dem Geldeingang zu rechnen. Festgestellte Schäden seien direkt über die Gemeinde anzumelden.Schatzmeister Tobias Reindl berichtete von einem leicht rückläufigen Kassenbestand. Das begründete er mit dem Abschluss zum Kalenderjahrende sowie dem noch ausstehenden Jagdpachtschilling. Kassenprüfer Hermann König bestätigte eine einwandfreie Buchführung.Jäger Wolfgang Schödel berichtete von 28 erlegten Rehen. Die Wildschäden in den Maisfeldern hielten sich in Grenzen, zunehmend seien jedoch welche in den Wiesen festzustellen. Die Population werde größer, allerdings gestalte sich die Bejagung sehr schwierig, da das Schwarzwild unregelmäßig erst in den frühen Morgenstunden auftauche. Deshalb konnte Schödel hier auch keinen Abschusserfolg vermelden. Bei der Zusammenarbeit mit den Genossen habe es keinerlei Schwierigkeiten gegeben.Laut Günter Kopp sei die Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen Jäger und der Genossenschaft sehr kooperativ gestaltet. Die Jagdangliederungsgenossenschaft lehne sich mit ihren Liegenschaften an den Staatswald an und habe dadurch einen besonderen Charakter. Weiterhin gelte es, die Feld- und Flurwege in einem guten Zustand zu halten. Aber auch die Feldkreuze und Marterln bedürften der Hege und Pflege, um an die Geschehnisse der Vergangenheit zu erinnern.Kopp dankte dem Jagdvorsteher, dem Vorstand, Mitgliedern und Jäger für ihre fruchtbare Zusammenarbeit, um die gemeinsamen Aufgaben anzugehen und zu bewerkstelligen.In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass bei festgestellten Schäden am Holzspalter eine fachmännische Reparatur erfolgen sollte. Zudem wurde auf die bedarfsmäßige Verbesserung des Wegebaus hingewiesen. Zum Schluss bedankte sich König für das hervorragende Jagdessen.