Vermischtes Kulmain

28.04.2017

28.04.2017

(sat) Zwei Mal stand Hermann Brany im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Wandervereins: zum einen in seiner Funktion als Kassier, zum anderen als Geehrter. Für seine Dienste als Hausmeister und sein handwerkliches Geschick bei der Hege und Pflege der Waldseehütte erhielt er vom Vorsitzenden Ralf Menzel einen edlen Tropfen für seinen unermüdlichen Einsatz.

Nach dem Protokoll von Schriftführer Kurt Scharf gab Menzel die Mitgliederzahl mit 55 an. In neun Monatsversammlungen seien die Aktivitäten besprochen worden. Abordnungen besuchten die Feste der Maibaumfreunde Lenau, Pfingstfest der Feuerwehr Kulmain, CSU-Waldseefest und Schäferhundeverein ab. Außerdem beteiligten sich die Mitglieder am "Mensch-ärgere-dich-nicht"- Turnier des FCN-Fanclubs. Ein großer Arbeitseinsatz rund um die Waldseehütte sowie die Beseitigung eines Baumstumpfes standen ebenfalls auf dem Programm.Dazu gehörten auch das Abbrennen des Johannisfeuers, Besuch der Wandertage in Kirchenthumbach, Grafenwöhr und Pressath, Weihnachtsfeier in Kaibitz, Preisschafkopf sowie Beteiligung am Auf- und Abbau des Bürgerfestes. Menzel dankte den treuen Hüttenwirten für ihre Dienste, allen Helfern sowie seinem Stellvertreter Werner Sollfrank. Kassier Hermann Brany berichtete von einem stattlichen Jahresüberschuss und stabilen Kassenständen. Daniel Scharf bescheinigte ihm saubere Kassenführung.Für Bürgermeister Günter Kopp haben die großen Wandertage aus früheren Zeiten bleibende Eindrücke und Erlebnisse hinterlassen. Die Waldseehütte und deren Umfeld befinde sich immer in einen sauberen und ordentlichen Zustand, "das ist euer großer Verdienst und eure gemeinsame Leistung". Besonderer Dank galt dem Vorstand, allen Mitgliedern und den rührigen Frauen für die hauswirtschaftlichen Arbeiten.In der Vorausschau verwies Menzel auf einen Arbeitseinsatz im Juni. Das Johannisfeuer wird wieder abgebrannt, Festbesuche und der Besuch von Wandertagen sind ebenfalls angesagt. Zugestimmt wurde der Anfrage einer Hochzeitsgesellschaft, die Waldseehütte als Motiv für die Erstellung von Brautbildern zu nutzen.