Vermischtes Kulmain

09.02.2017

09.02.2017

Zahlreiche Aktivitäten mit und ohne die weiße Unterlage gab's für die Aktiven der SV-Wintersportabteilung. Ob Skikurs, Wanderungen oder Ferienprogrammangebote, die rührige Sparte kennt keine Auszeiten

(ak) Wie Abteilungsleiter Thomas Reger in der Jahreshauptversammlung berichtete, sei zum Jahresauftakt 2016 der kurze Wintereinbruch Ende Januar für die Schlittengaudi für Kinder beim Waldhaus im Steinwald und einen Skikurs für erwachsene Wiedereinsteiger genutzt worden. In fünf Übungseinheiten zeigten die DSV-Skilehrer Michael Scherm, Stephan Vetter und Thomas Reger am Klausenlift neun Schülern korrekte Skistellung und Körperlage. Zum Abschluss gab es eine Après-Ski-Runde im Bayreuther Haus.Mit einer gemischten Mannschaft nahmen sieben Wintersportler im April an der offenen Gemeindemeisterschaft der SV-Kegelsparte teil. Ab Mai radelten jeweils freitags die Mountainbike-Freunde und auch Nichtmitglieder durch die Landschaft rund um den Armesberg. Der Mountain-Bike-Treff wird ab 5. Mai fortgesetzt, wobei Neueinsteiger willkommen sind.Die ausschließlich weibliche Nordic-Walking-Gruppe traf sich von April bis September wöchentlich zu Laufeinheiten. Fachgerecht angeleitet von Diana Biersack und Melanie König gab es bei den lockeren Laufrunden auch immer genügend Möglichkeit zum Informationsaustausch. Beim Fischerstechen im Juli waren drei Wintersport-Mannschaften am Start. Jedoch gingen alle Boote der Skifahrer schnell baden.Mit zwei Aktionen war die Sparte beim kommunalen Ferienprogramm im August und September dabei. Neun Kinder erkundeten beim Geocaching die Gegend und gingen mit Jugendbeauftragtem Gerd Schönfelder und Spartenleiter Thomas Reger auf moderne Schatzsuche.Den zweiten Kurs "Fahrradhandling und Fahrtechnik" übernahm Stephan Vetter. Neun Kinder lernten das eigene Fahrrad beim Techniktraining und im Geschicklichkeitsparcours auf dem SV-Gelände kennen und sicher zu beherrschen. Auf den Walderlebnispfad zwischen Pressath und Eschenbach führte die Herbstwanderung. Riesenwippe, Einblick in ein Vogel-Nisthaus, Holz-Musikschule, Klanghäuser, Telefonzellen, Schwebe-Seilbahn, Wasserfähre und Wald-Labyrinth sorgten dabei für Abwechslung. Sich fit für den Wintersport zu machen war das Ziel der Skigymnastik mit den Übungsleitern Diana Biersack, Michael Scherm, Stephan Vetter und Thomas Reger. Der Skibasar Mitte November war mit knapp 200 Verkaufsartikeln wieder ein Erfolg. Zum Jahresschluss nahmen die drei Skilehrer Alpin, Michael Scherm, Stephan Vetter und Thomas Reger, an der dreitägigen Fortbildung des Oberpfälzer Skiverbandes teil. Die guten Schneeverhältnisse nutzte die Abteilung zuletzt für einen Kinderskikurs mit 26 Teilnehmern in Witzlasreuth.