Vermischtes Kulmain

26.04.2017

(ak) Bei der Versichertenrente geht die Gemeinde neue Wege. Nachdem kein eigener Rentenberater mehr zur Verfügung stand, knüpfte sie Kontakt zur Deutschen Rentenversicherung. Ziel war, wieder den Vorortservice für die Bürger zu allen Rentenfragen zu gewährleisten.

Am Montag hat Wolfgang Sieder aus Waldershof seine monatlichen Sprech- und Beratungsstunden gestartet. Er wird vorerst einmal im Monat in der Gemeindeverwaltung kostenlos je nach Bedarf für Versicherungspflichtige der deutschen Rentenversicherung (Angestellte und Arbeiter) beraten und Anträge aufnehmen. Sprechtag ist am letzten Montag im Monat. Die Termine werden auch im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht.Drei Bürger nutzten gleich den ersten Sprechtag zur Klärung ihrer persönlichen Rentenbelange. Bürgermeister Günter Kopp und Geschäftsleiterin Kathrin König dankten Sieder für seine Bereitschaft, den Vorortservice zu gewährleisten, mit einem Präsent als kleines Dankeschön.Die Terminvereinbarung übernimmt die Gemeindeverwaltung. Die Bürger werden gebeten, sich mindestens eine Woche vor dem Sprechtag anzumelden. Für alle Rentenanträge sind vor allem Personaldokumente, Geburtsurkunde oder Stammbuch sowie die Rentenversicherungsnummer mitzubringen. Welche weiteren Unterlagen benötigt werden, wird bei der Terminvereinbarung mitgeteilt oder sind unter www.kulmain.de aufgeführt.