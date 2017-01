Vermischtes Lappersdorf

In einem kleinen Hobbygeflügelbestand mit 34 Tieren im Markt Lappersdorf besteht der Verdacht auf einen Ausbruch der Geflügelpest. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hat bei einer verendeten Gans Aviäre Influenzaviren des Subtyps H5 labordiagnostisch nachgewiesen. Laut Mitteilung des Landratsamtes Regensburg laufen derzeit am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald weitere Untersuchungen zur näheren Differenzierung, ob es sich um die hochpathogene Form (Geflügelpest) handelt.

Das Veterinäramt hat umgehend die erforderlichen Maßnahmen laut Geflügelpestverordnung ergriffen. Der Bestand wurde gesperrt, die Tiere bereits am Freitagabend gekeult. Das Landratsamt ermittelt nun, auf welchem Weg der Erreger in den Geflügelbestand gelangt ist und welche Kontaktbetriebe es gibt.Bei Bestätigung des Verdachts durch das FLI wird das Landratsamt Regensburg umgehend im Umkreis von mindestens drei Kilometern um das Anwesen des betroffenen Geflügelhalters einen sogenannten Sperrbezirk einrichten. Um das Gehöft würde zusätzlich im Radius von zehn Kilometern ein sogenanntes Beobachtungsgebiet eingerichtet werden. Die betroffene Ortsteile wird das Landratsamt dann in einer Allgemeinverfügung veröffentlichen. Die im Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet liegenden Geflügelhaltungen werden bei Bestätigung des Verdachts auf Geflügelpest vom Veterinäramt untersucht.Derzeit werden vom Friedrich-Loeffler-Institut auch zwei Verdachtsfälle von Aviären Influenzaviren des Subtyps H5 bei einer in der Gemeinde Pettendorf aufgefundenen Wildgans und bei einem in der Gemeinde Pentling verendeten Schwan abgeklärt.Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, verendetes Wassergeflügel (Wildenten, Wildgänse, Schwäne usw.) sowie größere Wildvögel (Möwen, Reiher etc.) dem Veterinäramt, der jeweiligen Gemeinde oder der Polizei zu melden. Tote Tiere sollten auf keinen Fall ohne Schutzhandschuhe berührt werden. Des Weiteren wird empfohlen, Hunde und Katzen nicht frei laufen zu lassen.