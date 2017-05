Freizeit Lauterhofen

10.05.2017

Xaver Weber lässt nicht nach: Zum 24. Mal legt er die Schützenschnur in Gold ab. Er ist in der Reservisten- und Soldatenkameradschaft (RSK) Lauterhofen nicht der einzige, dem Ehre gebührt.

(bö) Neben dem Hauptfeldwebel der Reserve zeichnetete RSK-Vorsitzender Egon Weikert auch Josef Kiefl und Xaver Strobl aus. Sie erhielten für besondere Verdienste die Ehrennadel der Kreisgruppe in Silber. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Alexander Graf und Mathias Eichinger geehrt.Bei der Ehrung waren auch die Hauptmänner Sebastian Mey und Sebastian Mielke von der Pateneinheit 2./472, stellvertretender Landesvorsitzender Werner Gebhard sowie die stellvertretenden Vorsitzenden der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte, Gerhard Linthaler, dabei. Aktuell zählt die RSK 151 Mitglieder, davon gehören 130 der Reservistenkameradschaft an.Nach der Auszeichnung blickte Weikert auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Es gab ein Grillfest, einen Wintermarsch, eine Weihnachtsfeier und eine Christbaumversteigerung. Auch ein Schlachtschüssel-Essen und Ausbuttern standen im Terminkalender. Daneben fand die RSK noch Zeit für elf Monatsversammlungen und zwei Vorstandssitzungen. Wie groß die Kameradschaft ist, zeigten sich beim Ferienprogramm in Brunn, beim Volksfest und beim Volkstrauertag. Der Vorsitzende lobte die Zusammenarbeit mit der Pateneinheit 2./472. Sie besichtigten außerdem das Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg/Donau. Die Revisoren bestätigen Kassier Ralf Weikert eine gewissenhafte Kassenführung.Gute Einnahmequellen waren die Christbaumversteigerung sowie der Losverkauf beim Volksfest.