Kultur Lauterhofen

16.02.2017

Eine buntgemischte Formation vom Weißblauen Komödchen sorgte beim Kulinartheater im Kulturstadl Lauterhofen für Stimmung. Mit Humor und Überraschungseinlagen ließen es sich die Gäste am Wochenende beim Stück "Schwarzwaldmädel" gut gehen. Das Ensemble Weißblaues Komödchen aus Nürnberg trug musikalische Einlagen bei. Unterstützt wurden es von den vier lustigen Lotterbuben sowie dem Schwarzwaldmädel, das von der Liebe sang. Zu Beginn des Stückes hatten sich die jung gebliebenen Herren bereit erklärt, kleine Rollen zu übernehmen. Im Sprechchor trugen sie verschiedene Strophen vor und erheiterten damit das Publikum. Unter anderem ging es darum, dass der kleinste Lotterbube Richard "noch a Stückl wachsen könnt". Die Besucher durften sich dabei wie zu Hause fühlen, denn sie wurden kulinarisch vom Feinsten verwöhnt und damit auf eine kleine Reise in den Schwarzwald mitgenommen. Bei Flädlesuppe, Maultäschle, Winzergulasch durfte natürlich die Schwarzwälder-Kirschtorte nicht fehlen. Bei guter Stimmung sang das Publikum im Chor und machte lustige Geräusche nach Aufforderung mit.

Die nächsten Veranstaltungen im Kulturstadl sind Hundling (bayerischer Rhythm 'n' Blues) am Samstag, 18. Februar, Folsom Prison (Rock 'n' Roll) am Samstag, 11. März, und da Bobbe (bayerisches Kabarett) am Samstag, 18. März. Weitere Informationen unter 09186/569.