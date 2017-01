Kultur Lauterhofen

27.01.2017

Das Ensemble Weißblaues Komödchen führt am Samstag, 11. Februar , um 19 Uhr im Kulturstadel in Lauterhofen das lustige Stück "Schwarzwaldmädel" auf. Das Cäcilienfest steht in einem kleinen Dorf im Schwarzwald vor der Tür. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Da kommen zwei junge Berliner zum Dorf herein: "Wir sind auf der Walz vom Rhein bis zur Pfalz" erklingt es. Die Wandersleut' wirbeln das Leben der Schwarzwaldmädel Bärbele und Hannele sowie des Domkapellmeisters Blasius gehörig durcheinander. Doch "Mädle aus dem schwarzen Wald, die sind nicht leicht zu habe, doch ein Schwabe hat die Gabe", so erfährt man bald. Es kommt zu Missverständnissen, Handgreiflichkeiten, amourösen Verwicklungen und Eifersüchteleien, denn "die Weiber sind ein Übel". Seit der Uraufführung im Jahre 1917 ist das "Schwarzwaldmädel" eine der beliebtesten Operetten im deutschsprachigen Raum.Mit selbstkomponierten Liedern vom Walzer bis zur Polka bringt das Ensemble Weißblaues Komödchen die Operette humorvoll auf die Bühne. Ein Vier-Gänge-Menü sorgt für den kulinarischen Genuss. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz