Vermischtes Lauterhofen

12.02.2017

12.02.2017

Amberg-Sulzbach. Kolping- Landespräses Monsignore Christoph Huber aus München ist am Sonntag, 24. September, Ehrengast bei der Jubiläums-Sternwallfahrt (seit 40 Jahren im Kolping-Bezirk Neumarkt) nach Trautmannshofen. Das berichtete der Vorsitzende des Kolpingbezirkes, Georg Dürr aus Kastl, bei der Jahresversammlung in Lauterhofen.

Skifahrt steht in Frage

Besuch aus Togo

Die neun Kolpingsfamilien im Bezirk Neumarkt haben derzeit 1828 Mitglieder. Geschäftsführer Ewald Kommer (Diözesanverband Eichstätt) bescheinigte dem Bezirksverband rührige Arbeit.Bezirks-Schatzmeister Günther Wohlrath berichtete, dass 2016 bei Altkleidersammlungen 19 400 Kilo zusammenkamen. Dafür wurden 5203 Euro anteilig an die beteiligten Ortsverbände weitergegeben.Nach seinem Rechenschaftsbericht stellte Dürr die geplanten Veranstaltungen und Aktionen vor. Für die Skifreizeit im Grödnertal/Südtiroler Dolomiten (Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. März) sind noch Anmeldungen erwünscht - sonst sei dieses Angebot künftig in Frage gestellt, sagte Dürr.Weitere Termine sind: Kar- und Ostertage im Kloster Niederaltaich (Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. April; Frühjahrs-Altkleidersammlung (Samstag, 8. April), Kegelturnier in Berg (Samstag, 22. April), Togo-Reise der Kolpingsfamilie Woffenbach (Montag, 21. August, bis Montag, 4. September) und eben der Gottesdienst zur Jubiläums-Sternwallfahrt. Höhepunkt im vergangenen Jahr war nach den Worten des Vorsitzenden die Musicalfahrt nach Fulda mit 40 Personen. Der Bezirk Neumarkt hatte diese als ersten Preis beim Preisausschreiben zum 15-Jährigen von Kolping Recycling gewonnen.Als weiteres herausragendes Ereignis erinnerte Dürr an die Kolping-Bezirkswallfahrt mit dem Landespräses des Kolpingwerks aus Togo. 300 Kolping-Mitglieder waren dabei.