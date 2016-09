Vermischtes Lauterhofen

Da der neue Besitzer zu dieser Zeit noch im Zweiten Weltkrieg war, wurde die Anlage an Walter Pitzschler verpachtet. Hier begann am 1. September 1950 Günter Trollius beim damaligen Pächter seine Arbeit - "mit Pickel, Schaufel, Hammer und Meißel", wie er erzählt.Damals gab es viel mühselige, schweißtreibende Handarbeit und kaum Maschinen im Steinbruch, erinnert sich der heutige Seniorchef. Den Betrieb leiten inzwischen längst seine Söhne Hermann und Martin . Aber Günter Trollius lässt es sich nicht nehmen, noch jeden Tag im Betrieb nach dem Rechten zu sehen.Anlässlich seines Dienstjubiläums wurde er von seiner Familie und der Belegschaft geehrt. Die Söhne Hermann und Martin überreichten ihrem Vater eine Glück-auf-Torte mit alten Bildern vom Steinbruch. Die Belegschaft schenkte dem Seniorchef eine Collage mit Unterschriften und alten Bildern aus längst vergangenen Firmentagen.Bei einer kleinen Feier in der Vormittagspause gab es für die Arbeiter Braten und Knödel im Mannschaftsraum der Firma.