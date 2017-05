Einstimmig für Max und Max

Politik Leonberg

04.05.2017

Max Zintl ist neuer Vorsitzender des Leonberger CSU-Ortsverbandes. Er löst Benjamin Haberkorn ab, der auf eine Wiederwahl verzichtet hatte. Als Stellvertreter ist unverändert Max Ernstberger tätig.

"Regelrecht durchpflügt"

Einstimmig erhielten die beiden Gemeinderäte das Vertrauen der bei der Jahresversammlung anwesenden Mitglieder. Nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat hat sich Benjamin Haberkorn auch aus dem Vorstand des Ortsverbandes zurückgezogen. Der Grund ist die Verlagerung seines Lebensmittelpunktes nach Franken.Kassierer des 30 Mitglieder starken Ortsverbandes bleibt Thomas Zintl, Schriftführer ist unverändert Florian Haberkorn. Beisitzer sind Josef Siller, Martin Teubner, Alois Männer und Renate Brunner, Kassenprüfer sind Hans Wölfl und Josef Haberkorn. Delegierte zur Kreisversammlung in Mitterteich sind Martin Teubner und Max Ernstberger. Delegierter zur Kreisvertreterversammlung mit Nominierung des Landtags- und Bezirkstagskandidaten ist Max Zintl.In seinem letzten Jahresbericht erinnerte Benjamin Haberkorn an die Mühen der Gemeinde um den Breitbandausbau ("Gott sei Dank ging es endlich los!"), an den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Themenreuth und an Maßnahmen zum Hochwasserschutz bei Leonberg. Als zukunftsorientiert bezeichnete Haberkorn die energetische Sanierung des Pfarr- und Jugendheims. Erfreut zeigte er sich über den Erhalt von Stabilisierungshilfen in den vergangenen Jahren.Im gesellschaftlichen Bereich beteiligte sich die CSU mit einem Grillfest am Ferienprogramm. Heuer sollen die Ferien mit einer Bootsfahrt auf der Wondreb bereichert werden. Unternommen hat der Ortsverband 2016 auch eine Fahrt zum Volksfest in Karpfham. Heuer soll dieser Ausflug am 3. September stattfinden, die Kosten pro Person belaufen sich auf 18 Euro. Angedacht ist zudem, dass am Dreikönigstag 2018 das Stärketrinken neu eingeführt wird. Benjamin Haberkorn ging zum Schluss noch kurz auf seinen Wegzug aus der Gemeinde ein. Von geordneten Finanzen berichtete Thomas Zintl. Einig waren sich die Mitglieder, den Mitgliedsbeitrag wie von der CSU-Landesleitung festgelegt zu erhöhen. Für Rentner bleibt der Beitrag gleich.Stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender Roland Grillmeier machte in seinem Grußwort erneut deutlich, dass sich die Region auf die Hinterfüße stellen müsse, wenn sie nicht wolle, dass Industrie und Gewerbe ins benachbarte Tschechien abwandern. Dort gebe es riesige Gewerbegebiete in den Bereichen Eger und Karlsbad. Umso wichtiger nannte er die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Ikom Stiftland mit ihren tschechischen Nachbarn. Lob zollte er der CSU Leonberg, die schon frühzeitig die Weichen für die Dorferneuerung gestellt habe und heute davon profitiere. Grillmeier äußerte die Hoffnung, dass auch künftig Stabilisierungshilfen fließen und zur Stabilität der ganzen Region beitragen werden. "Die Stabi-Hilfe ist ein Ausgleich dafür, dass es uns wirtschaftlich schlechter geht als den Kommunen in den Ballungsräumen. Sie schafft zusätzlich Freiräume für Investitionen." Widerstand kündigte Grillmeier zum wiederholten Mal gegen die Gleichstromtrasse an. "Die Gemeinde Leonberg wird regelrecht durchpflügt", warnte Grillmeier und bat um Unterstützung bei den Bemühungen, diese Trasse abzuwehren. Erneut brachte er als Alternative die West-Variante ins Gespräch - diese wäre insgesamt gesehen einfach verträglicher. Grillmeiers Schlussworte; "Wenn Sie wollen, dass es der Region weiter gut geht, müssen Sie die CSU wählen. Wir sind als Ansprechpartner vor Ort, die anderen nicht."