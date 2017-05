Politik Leonberg

08.05.2017

11

0 08.05.201711

Einstimmig billigte der Leonberger Gemeinderat den Haushalt 2017. Kämmerin Ursula Ockl mahnte an, dass der eingeschlagene Sparkurs wegen der kritischen finanziellen Lage unbedingt beibehalten werden sollte.

Ausführlich stellten Bürgermeister Johann Burger und die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft das Zahlenwerk im Gemeinderat vor. Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Volumen von 1,349 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt umfasst 1,338 Millionen Euro. Unverändert bleiben die Hebesätze für die Grundsteuer A (360 von Hundert), Grundsteuer B (350 von Hundert) und die Gewerbesteuer (325 von Hundert).Im Bereich der Gewerbesteuer sind 60 000 Euro veranschlagt. Gerade hier sollten mehr Einnahmen fließen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zu sichern, wie es hieß. Der Einkommensteuer-Gemeindeanteil wurde mit 341 000 Euro angesetzt. Im Vermögenshaushalt stechen Maßnahmen wie der Ersatzneubau der Brücke bei der Kriegermühle, die energetische Sanierung des Jugendheims und der Feuerwehrhaus-Neubau in Großensees sowie die Beteiligung an der Grundschulsanierung in Mitterteich hervor. Eine Kreditaufnahme sei unumgänglich, die Pro-Kopf-Verschuldung wird auf rund 843 Euro ansteigen.Ursula Ockl betonte, dass der Schuldendienst nicht mehr erwirtschaftet werden könne und weiterhin Sparsamkeit gefordert sei. Maßnahmen, die nicht unbedingt dem Pflichtaufgabenbereich zuzuordnen sind, müssten deshalb zurückgestellt werden - auch wenn diese dazu dienten, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Auch für 2017 wurden wieder Stabilisierungshilfen beantragt, doch wie hoch diese ausfallen, könne man nicht sagen.Einstimmig beschloss der Gemeinderat wie zuvor schon der Mitterteicher Stadtrat die Umrüstung auf digitale Funkwasserzähler.