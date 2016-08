Frontal in den Gegenverkehr [aktualisiert]

26.08.2016

Pfaffenreuth. (jr) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der Kreisstraße TIR 6 von Pfaffenreuth nach Rosall. Etwa auf Höhe des Motorsportgeländes kam ein 44-jähriger Bayreuther mit seinem Fiat Ducato vermutlich wegen Übermüdung auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem in Richtung Rosall fahrenden Lastwagen zusammen, der von einem 53–jährigen aus Waldsassen gesteuert wurde.

Der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen des Lkw wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes schwer verletzt. Der Fahrer des Fiat Ducato wurde mit den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Schwerverletzten wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 60 000 Euro.Die Straße war zu Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Pfaffenreuth, Rosall, Waldsassen, Neualbenreuth und Mitterteich mit etwa 50 Helfern. Mit vor Ort waren die Notärzte Dr. Wolfgang Fortelny und Dr. Achim Nemsow. Die Polizeiinspektion Waldsassen hat die Ermittlungen aufgenommen.