Leonberg

15.02.2017

Bisher gehören erst die Städte Mitterteich, Tirschenreuth und Waldsassen dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz an. Jetzt tritt auch die Gemeinde Leonberg bei, um fließenden und ruhenden Verkehr überwachen zu lassen.

"Eine heiße Kiste"

Wettbewerb auch heuer

Wir sind kein Abzock-Verein. Maximilian Köckritz vom Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz

Maximilian Köckritz, Geschäftsstellenleiter des Zweckverbands, hat den weiten Weg aus Augsburg nicht gescheut, um den Leonberger Gemeinderäten den Beitritt schmackhaft zu machen. Überhöhte Geschwindigkeit sei noch immer die Hauptursache für Verkehrsunfälle in Bayern. Besonders innerorts werde oft zu schnell gefahren, wodurch Menschenleben gefährdet würden. Köckritz berichtete von Erfahrungen, wonach generell langsamer gefahren werde, wo der Verkehrsfluss überwacht wird.Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz wurde erst 2014 gegründet, derzeit gehören ihm 27 Kommunen an. "Wir sind kein Abzockverein", stellte Köckritz von vornherein klar. "Unser Ziel ist es, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Wir wollen dabei nichts verdienen. Wir sind eine Behörde und kein Dienstleister." Die Mitgliedschaft einer Kommune im Zweckverband ist kostenlos. Für eine Stunde Verkehrsüberwachung sind 99 Euro zu bezahlen, zuzüglich einer Sachbearbeitungsgebühr von 9,90 Euro pro Fall. Als Alternative zur Mitgliedschaft gibt es die Zweckvereinbarung. Hier kostet eine Stunde Verkehrsüberwachung 125 Euro, pro Fall werden 11 Euro abgerechnet. Die eingegangenen Verwarnungs- und Bußgelder erhält die Gemeinde. "Reich wird davon eine Kommune nicht", bemerkte Köckritz. Der Zweckverband habe übrigens die gleichen Rechte und Pflichten wie die Polizei. Es könne also bei zu schnellem Fahren durchaus ein Führerscheinentzug folgen. Alle Messgeräte sind natürlich geeicht und werden regelmäßig überprüft.Köckritz sagte, dass an einem Ort rund drei Stunden lang gemessen werde. Die Messstellen werden gemeinsam mit dem Gemeinderat und der VG Mitterteich festgelegt. Vor Beginn einer Messung steht noch eine Begehung mit Vertretern der Gemeinde, der Verwaltungsgemeinschaft und der Polizei an. Köckritz rief dazu auf, die Bürger der Gemeinde auf diesem Weg mitzunehmen und sie umfassend zu informieren.Max Zintl (CSU) machte unmissverständlich klar, dass er gegen die Verkehrsüberwachung sei. "Das gibt Probleme in der Bevölkerung, das ist eine heiße Kiste. Den Verkehr soll doch die Polizei überwachen." Helmut Kipferl (Freie Wähler), Josef Siller (CSU) und Bürgermeister Johann Burger berichteten wiederum von zahlreichen Beschwerden der Bürger über zu schnelles Fahren. Kipferl sah in der Verkehrsüberwachung einen Beitrag zur Unfallvermeidung, Siller erwarte sich mehr Sicherheit. Bürgermeister Johann Burger meinte: "Einen Versuch ist es doch wert."Bis auf Max Zintl sprach sich der gesamte Gemeinderat für einen Beitritt aus. In der kommenden Sitzung sollen dann die Messpunkte festgelegt werden. Im Raum stehen unter anderem die TIR 22 bei Pfaffenreuth und Leonberg, die TIR 40 bei Dobrigau sowie die Ortsdurchfahrt von Hofteich. Geklärt werden soll noch das Vorgehen in Fällen, in denen ausländischen Fahrern Bußgeldbescheide nicht zugestellt werden können.Ein weiteres Thema waren die massiv aufgetretenen Straßenschäden im Laufe dieses Winters. Johann Burger setzte sich dafür ein, dass im Frühjahr Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden. Zum Einsatz kommen soll dabei eine von ihm selbst kreierte Vorrichtung, die auch schon in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet habe. Allerdings seien bei den Einsätzen mindestens fünf bis sechs Personen vor Ort mit gefordert. Auf mindestens zwei Straßen will Burger heuer größere Schäden beseitigen lassen. Dabei hoffe er auf eine 90-prozentige Förderung.Einig war sich das Gremium, dass auch heuer wieder ein Blumenschmuckwettbewerb durchgeführt wird. "Wir haben herrliche Anwesen in unserer Gemeinde, die sind ein Traum. Mit viel Liebe zum Detail geben sich die Familien viel Mühe. Das sollten wir auch belohnen", sagte Bürgermeister Johann Burger. Josef Weiß (Freie Wähler) fragte, ob die Besitzer der prämierten Anwesen künftig nicht doch mit einer Kleinigkeit belohnt werden könnten. "Wir befinden uns in der Konsolidierung", erwiderte der Bürgermeister. "Aber wir werden uns was einfallen lassen."Vergeben wird heuer der Jugend-Kulturförderpreis und der Denkmalpreis des Bezirks Oberpfalz. Vorgeschlagen werden aus der Gemeinde Leonberg die Theatergruppe der Katholischen Landjugend und das sanierte Pfarr- und Jugendheim. Details sollen in der nächsten Sitzung genannt werden.