Vermischtes Leonberg

21.05.2017

Großensees. Ein Double schaffte die zwölfjährige Nele Haberkorn (erste Reihe mit Blumenstrauß). Die Zwölfjährige wurde in Wondreb zur Gaujugendkönigin (Luftgewehr) gekürt. Mit einem 53,5-Teiler ließ sie ihre zum Teil ältere Konkurrenz hinter sich. Nele ist nun Jugendkönigin auf Vereins- und Gauebene. Am Sonntag gab es einen großen Empfang der "Lindenzweig"-Schützen. Mit Musik und Fahnenabordnung gratulierten sie der neuen Jugendkönigin. Schützen-Vorsitzender Helmut Kipferl (hintere Reihe, Vierter von links) rief "Hoch lebe die Königin" aus und überreichte einen Blumenstrauß und einen Gutschein. Derweil stimmte die Musik die "Schützenliesl" an. Man merkte, der ganze Verein ist stolz. Klar, dass sich über den Erfolg auch die Eltern Monika und Wolfgang Haberkorn (erste Reihe von links) freuten. Jugendleiterin Christine Wilfling (links neben der Gaujugendkönigin) strahlte ob des Erfolgs. Sie sieht darin auch eine Bestätigung der Jugendarbeit. Mit der Vereinsfahne wurde die Gaujugendkönigin zum Schützenheim geleitet, wo bei einem Umtrunk auf die Leistung angestoßen wurde. Nele Haberkorn sprach von einem tollen Erlebnis, von dem sie noch lange zehren werde. Bild: jr