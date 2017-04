Viele Teilnehmer bei Jubelkommunion

Vermischtes Leonberg

25.04.2017

Jubelkommunion feierte am Weißen Sonntag wieder die Pfarrei St. Leonhard. Pfarrer Anton Witt hieß zahlreiche Teilnehmer willkommen, die vor 10, 25, 40, 50, 60, 70 und gar 80 Jahren erstmals an den Tisch des Herrn traten. Mit dabei waren auch die Erstkommunikanten des vergangenen Jahres. Gemeinsam zogen die Jubilare zur Pfarrkirche, wo der Pfarrer einen Jubiläumsgottesdienst zelebrierte. Am Nachmittag kamen die Teilnehmer nach einer feierlichen Dankandacht im Pfarr- und Jugendheim zusammen. Dort wurden bei einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen viele Erinnerungen an frühere Zeiten ausgetauscht. Bild: jr