Freizeit Leuchtenberg

16.02.2017

39

0 16.02.201739

Ostbayerischer Faschingszug am Sonntag, Weiberfasching am Donnerstag. Faschingsfeten auch sonst an allen Fronten. Doch was trägt der Narr bei all diesen Narreteien? Eine Verkleidungsexpertin gibt Tipps.

Kostümbildnerin Eva Schwab Die Moosbacherin studierte neben ihrer Ausbildung als Maßschneiderin auch Modedesign und Kostümbild in München. "Ich habe während meines Studiums schon ein Auge auf Leuchtenberg geworfen. Zu meinem Glück ist dort gerade eine Stelle frei geworden", erzählt die 48-Jährige. Seit 2007 stattet die dort Schauspieler für Theateraufführungen und Kurzfilme aus. "Im Moment dreht sich bei uns alles um Luther, wegen des Jubiläums." Der LTO-Fundus könnte auch eine Anlaufstelle für Faschingsfans sein. Er umfasst ungefähr 10 000 Einzelteile, die ausgeliehen werden können. "Allerdings haben wir bei uns keine typische Faschingsverkleidung. Unsere Kostüme sind eher authentisch, ohne Glitzer und viel bunten Farben. Für sie selbst sei eine so große Auswahl an Kleidung und Accessoires beim Fasching durchaus praktisch. "Ich ziehe zwar viel lieber anderen Leuten Kostüme an, aber wenn ich einmal auf eine Faschingsfeier gehe, kann ich mich immer perfekt dem Motto anpassen", verrät sie. (pkhi)

Leuchtenberg. (pkhi) Kreative, lustige Kostüme sind mit das Wichtigste im Fasching. Dabei ist eine gute Verkleidung gar nicht so einfach zu finden. Vor allem, wenn sie günstig und gleichzeitig auch etwas hermachen soll. Ratschläge gibt dazu Eva Schwab, Kostümbildnerin am Landestheater Oberpfalz."Ein bisschen Aufwand braucht eine schöne Verkleidung immer, aber ein Huhn lässt sich zum Beispiel gut selbst basteln", erklärt sie. Man braucht dafür einige alte Klamotten, wenn möglich ein paar Federn, ein Käppi und Pappe oder Filz. "Man zerschneidet die alte Kleidung zu Streifen und näht sie an eine alte Jacke. Am besten in verschiedenen Längen und auch an den Ärmeln, damit das Huhn Flügel bekommt. Wer will, kann unter die Stofffetzen auch Federn mischen." Für den Kopf müsse man den Schirm eines Käppis zu einer Spitze schneiden, auch die Kappe mit Stoffstreifen und Federn verzieren und Augen aufkleben. "Wer nur weiße Federn hat, kann sie mit Autolack einfärben. Das Kostüm geht ziemlich einfach und sieht, glaube ich, ganz cool aus. "Ein wenig komplizierter sei eine zweite Idee: eine Weintraube . "Man bläst viele Luftballons auf und befestigt sie an alter Kleidung", erklärt die Expertin. "Das kann schon ein bisschen schwierig werden, wenn die Trauben eng beieinander hängen sollen und beim Annähen oder Kleben nicht platzen dürfen." Für den Kopf empfiehlt Schwab einen wattierten Haarreif, an dem man einen Stiel aus grün angesprühten Isolierschläuchen aus dem Baumarkt befestigen kann. Für diese Verkleidung brauche es etwas Geschick, meint Eva Schwab.Passend zum Winter fällt ihr noch eine weitere einfache Kostümidee ein: "Nicht sehr aufwendig ist auch ein Schneemann . Dafür nimmt man einen weißen Maleranzug." Daran nähe oder klebe man schwarze Knöpfe, Filzkreise oder Papierkugeln. Die Kopfbedeckung ist ein Zylinder. Für die Nase "nimmt man am Besten ein Fach eines Eierkartons als Unterbau. Daran befestigt man dann einen Gummi, damit die Nase am Kopf hält, und steckt eine Spitze aus orangen Tonpapier drauf. Fertig!"