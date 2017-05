Kultur Leuchtenberg

24.05.2017

28

0 24.05.201728

Auch im Jahr 2017 wollen die Burgfestspiele Leuchtenberg als Landestheater Oberpfalz (LTO) mit Aufführungen aufwarten, die dem breiten Publikum, vor allem auch den jungen Zuschauern gerecht werden. Wer kennt ihn nicht, den Michel von Lönneberga, den die Autorin Astrid Lindgren zum liebenswürdigsten Lausbuben machte.

Doris Hofmann, die beim Landestheater die Jugend betreut, lässt den Blondschopf in dem Stück "Michel in der Suppenschüssel" (Premiere 10. Juni, Burg Leuchtenberg) in Aktion treten. Gespielt wird das Stück bis Ende Juli. Alle Termine findet man auf www.landestheater-oberpfalz.de . Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: LTO