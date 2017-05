Kultur Leuchtenberg

21.05.2017

29

0 21.05.201729

Diese Premiere ist aber mal richtig in die Hose gegangen. Da hat man die Chance, vor einer großen politischen Persönlichkeit zu spielen, und dann das: Texthänger, falsche Einsätze und eine verpatzte Sterbeszene. Doch Herzog Theseus urteilt gnädig über das wunderbar grottige Schmierentheater. Auch das LTO-Publikum ist begeistert.

Paraderolle für Hofmann

Wunderbar schlecht

William Shakespeares stilistischer Kniff mit dem "Stück im Stück" am Ende seines beliebten Lustspiels "Ein Sommernachtstraum" ist immer wieder erfrischend: Die rauschhaft verklärte Nacht im mystischen Wald ist vorbei. Die Liebespaare haben sich nach skurrilen Wirrungen gefunden. Für das perfekt unterhaltene Publikum zum Auftakt der Burgfestspiele Leuchtenberg am Samstag ist der Theaterabend beendet. Eigentlich. Doch bevor es nach Hause gehen kann, wartet auf es noch eine Geduldsprüfung der besonders komischen Art.Bis zum Happy-End hatten die Theaterfans in der rundum gelungenen Inszenierung des Landestheaters Oberpfalz (LTO) mit den vier in einen von Elfen bewohnten Wald geratenen jungen Menschen mitgelitten und -gelacht. Hatte doch Waldgeist Puck, Helfer des Elfenkönigs Oberon die ohnehin Liebeskranken mit einer Zauberblume, die jeden sofort unsterblich verliebt in die nächste Person macht, die er sieht, hoffnungslos verwirrt. Ungewollt, versteht sich. Ein Liebes-Chaos, das kaum noch zu ordnen scheint.Eine grandiose Doris Hofmann als schlitzohriger Puck treibt mit einer einnehmenden Darstellung den Plot voran. Dennoch überfrachtet das Spiel der Hauptfigur nicht die Handlung. Der Grund ist eine beeindruckend dichte Ensembleleistung. Neben dem starken LTO-Debütanten Michael Zanner (Theseus/Oberon) überzeugen auch die Nachwuchsdarsteller in den Rollen der Liebenden. Veronika Bartl als resolute Hermia und Veronika Wittmann als überspannte Helena machen ihren Verehrern Lysander (Tobias Bäumler) und Demetrius (Theresa Weidhas) das Leben schwer. Die spürbare Spielfreude und das hohe Tempo der Handlung - ohne die Wirkung der wunderbaren Sprache zu schmälern - machen die zweistündige Komödie kurzweilig.Regisseur Till Rickelt beweist erneut seinen souveränen Umgang mit klassischen Stoffen. Wenn möglich rafft der künstlerische Leiter des LTO die Handlung und lässt seine Charaktere das Kopfkino ständig befeuern. Situationskomik, wenn Puck über die Bühne purzelt oder wenn Sophia Scherm als Amazone Hippolyta mit Monsterabsätzen die Szene dominiert sowie spielerische Querverweise auf andere Stücke sorgen stets für kleine Bonmots und Aufmerksamkeit. Die Art der Bearbeitung der Vorlage - in vielerlei Hinsicht eine Referenz an das Elisabethanische Theater - gleicht die Einschränkungen der Burgfestspielbühne aus. Der obligatorische Vergleich mit Inszenierungen auf weitläufigen Naturbühnen mit Spezialeffekten wird von den Zuschauern daher nicht gezogen. Minimalistische Kulissen - ein ausfaltbarer Hügel und ein Regenschirm-Baum - reichen, um die Szenerie auszugestalten. So wirkt auch die Verfolgungsjagd "im Nebel" mit Lysander und Demetrius trotz engstem Raum authentisch.Als Puck schließlich alles wieder ins Lot bringt, will Theseus aber noch das anfangs erwähnte Stück sehen. Dass dessen Schauspieler - talentfreie Athener Handwerker - im Wald das Stück proben wollten und auch in die Fänge der Elfen gerieten, macht die Sache nicht besser. Theseus, der mit den übrigen Charakteren nun im realen Publikum sitzt, erlebt mit "Pyramus & Thisbe" ein Schauspiel-Waterloo vom Feinsten.In diesem Nebenerzählstrang des Klassikers können sich die Regisseure ausleben. Rickelt tut dies mit den Routiniers für exaltierte Rollen beim Landestheater: Ruppert Grünbauer, Reinhard Kausler, Gerhard Wölfel und Waltraud Janner-Stahl. Im gekonnt überzogenen, provozierend dilettantischen Spiel mit einigen Überraschungen setzt spätestens der grauenhaft angedeutete Schlussmonolog aus "Romeo und Julia" den Kontrapunkt zu einer bemerkenswerten Schauspielleistung der Akteure an diesem Theaterabend.