11.05.2017

In der ersten Bürgerversammlung zeichnet Leuchtenbergs Bürgermeister Anton Kappl ein positives Bild. Nur ein Thema sorgt für Entsetzen.

30 der Kinder zuliebe

Glasfaser bis ins Haus

Mehrere Baustellen Eine geplante Baustelle konnte nicht begonnen werden. Für die Straße von der B 22 (Bernrieth) nach Döllnitz hat der Markt seine Hausaufgaben gemacht, aber die Förderung (90 Prozent) verzögerte sich und im Sommer will Bürgermeister Anton Kappl nicht ausschreiben. Darum beginnt die Maßnahme 2018. Über das Förderprogramm soll im kommenden Jahr auch die Strecke von Michldorf nach Kleinpoppenhof in Angriff genommen werden. Heuer ist bereits mit der Planung ein Großprojekt angelaufen, das 2018 weitergeht: die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle mit der Integrierung des Rathauses zu einem Gemeindezentrum für 700 000 Euro. Nach Abzug der Förderung verbleiben 180 000 Euro Eigenanteil. (fz)

Kritik und Anregungen "Feuer frei für Kritik und Anregungen", bot Bürgermeister Anton Kappl am Ende seines 90-minütigen Vortrags in der Bürgerversammlung an. Josef Winter brachte den Einwand, dass es in seiner Zeit als Gemeinderat Anfang der 1980er Jahre einmal einen Grundsatzbeschluss gegeben habe, der der Kirche bei Baumaßnehmen eine finanzielle Unterstützung zusagt. "Diese steht ja mit der Kirchensanierung an."



Kirchenpfleger Hubert Zitzmann merkte dazu an, dass man in diesem Fall natürlich die fünf Prozent der Bausumme schätzen würde, falls es diesen Beschluss noch gibt. Kappl versprach, sich hier kundig zu machen.



Winter fragte weiter zum Lehrerwohnhaus an der Schule an. Der Rathauschef informierte, dass die Vohenstraußer Arztpraxis wie bekannt die Außenstelle aufgeben muss. "Ich will die Räumlichkeiten mittelfristig noch nicht vergeben, denn vielleicht findet sich doch noch ein Arzt, der weitermacht", sagte Kappl. (fz)

(fz) Nach zwei Geschwindigkeitsmessungen mit dem eigens gekauften Gerät in Lerau und Leuchtenberg hat der Smiley wenig zu lachen. In der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße) von Lerau waren in einem Monat von Vohenstrauß her 24 572 Fahrzeuge unterwegs. Davon fuhren 12 676 mit mehr als 60 bis 80 Kilometern pro Stunde (km/h), 6746 zwischen 80 und 100 km/h und 1023 über 100 km/h. Nur 5000 Verkehrsteilnehmer blieben unter 60 km/h, wobei 50 km/h vorgeschrieben sind. Im Innerortsbereich von Leuchtenberg wurden bei der Einfahrt an der Friedhofskirche über zwei Monate 5635 Fahrzeuge registriert. Davon waren 1983 mit einem Tempo zwischen 60 und 80 km/h unterwegs, 18 zwischen 80 und 90 km/h und fünf Raser über 90 bis 100 km/h.Darüber war der Bürgermeister in der Versammlung im Pfarrheim schon ein wenig entsetzt, weil dies im Bereich der Schule war und das Schild "30 der Kinder zuliebe" deutlich sichtbar ist. Derzeit läuft die Messung in Michldorf in der Luher Straße, die wohl auch negative Werte bringen wird, vermutete Kappl. Ansonsten informierte er die 20 Zuhörer über die Aufwärtsentwicklung in der Gemeinde. 2016 habe es mit 1222 Bürgern ein Plus von 2 Einwohnern gegeben. Positiv sei auch die Finanzentwicklung, denn die Kommune hat nur mehr 73 500 Euro Schulden, denen stehen aber Rücklagen von 413 600 Euro gegenüber. Der Kindergarten ist mit 48 Buben und Mädchen fast an der Auslastungsgrenze von 54 Plätzen. Die Grundschule ist zweiklassig mit 29 Kindern.Eine enorme Belastung ist für den Markt der Winterdienst bei 72 Straßenkilometern. Die Großkläranlage verarbeitete 2016 eine Abwassermenge von 88 131 Kubikmetern bei einem Reinigungsgrad von 99,5 Prozent. Schlüsselprojekt 2016 war das Baugebiet "Am Pfarrhäusl". Nach 5 Monaten sind von 16 Parzellen 5 über die Gemeinde und 1 über die Katholische Kirchenstiftung vergeben.Dass wegen der Ausgleichsmaßnahmen im alten Steinbruch in Michldorf ein Vorzeigebiotop entstanden ist, sei ein positiver Nebeneffekt. "Für 2018 haben wir uns weitere Ziele in der Vermarktung gesetzt", sagte Kappl. Eine Großbaustelle war die Breitbanderschließung in der ersten Phase für die größeren Ortschaften. Nun läuft Phase zwei an mit der Erschließung von Hermannsberg, Kleinpoppenhof, Burg- und Schmelzmühle sowie Steinach, Unternankau und Kleßberg, die Glasfaser bis ins Haus bekommen. Erforderlich wird die komplette Sanierung der Wasserversorgung in Lückenrieth. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik will der Bürgermeister in fünf Abschnitten vornehmen. Leuchtenberg hat schon begonnen. Weiter positiv ist, dass der Vertrag mit der Katholischen Kirchenstiftung unter Dach und Fach ist, wonach diese den Friedhof in Leuchtenberg weiter betreibt. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass die Burg durch den Einsatz der Burgwartin Rita Lingl hervorragend läuft. Abschließend ging der Gemeindechef noch auf die Städtepartnerschaften mit Pfreimd und Grünsfeld ein.