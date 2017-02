Politik Leuchtenberg

15.02.2017

Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist ein bundesweites Problem. Für Leuchtenberg war es die vergangenen dreieinhalb Jahrzehnte keines. Das ändert sich aber.

Kläranlage im Fokus

Neues Tor für Feuerwehr

Leuchtenberg/Eslarn. (fz) Für Bürgermeister Anton Kappl ist die Tatsache, dass die Vohenstraußer Arztpraxis Dr. Poschenrieder die Außenstelle in Leuchtenberg schließt, ein dicker Wermutstropfen. Seit 33 Jahren ist Ärztin Regina Poschenrieder an mehreren Tagen in der Woche in der Praxis im ehemaligen Lehrerwohnhaus. Für bettlägerige Patienten machte sie auch Hausbesuche.Die Leuchtenberger und viele Patienten aus der Umgebung schätzten ihre freundliche Art und Kompetenz. Wie Kappl in der Marktratssitzung mitteilte, wird die Praxis am 30. März geschlossen. Es sind Altersgründe, die Poschenrieder im Gespräch mit ihm anführte. Sie und ihr Ehemann wollen sich zurückziehen. Es wird damit neben Leuchtenberg auch Eslarn treffen. Die Praxis in Vohenstrauß führt der Sohn weiter.Die Beteiligten wollten einen jungen Assistenzarzt finden, der beide Außenpraxen mit betreut, aber sei nicht gelang nicht. Die Verantwortlichen haben die Suche noch nicht aufgegeben, der Termin 30. März sei für die Medizinerin jedoch definitiv.In der Zentralen Kläranlage (ZKA) Leuchtenberg ist die Gewährleistung für die Kompaktanlage mit Sieb- und Sandwaschanlage abgelaufen. Den Service und Wartungsarbeiten kann der Klärwärter nicht durchführen. Es gebe keine Mängel, aber die hochwertige Technik brauche Überwachung, damit solche früh genug ausgeschlossen werden können.Der Bürgermeister legte hierzu einen Vertrag mit der Firma Huber vor. Der läuft vorerst zwei Jahre. Die Kosten liegen im Jahr bei 2278 Euro. "Natürlich sind diese Kosten umzulegen", wusste der Rathauschef.Bernhard Kammerer merkte an, dass "wir da nicht diskutieren müssen". Wenn man solch hochwertige Technik einbaue, die selbst nicht zu warten sei, brauche man nicht über die Kosten reden. Rainer Schmeidl sprach von einer Masse an Technik: "Wenn die in die Jahre kommt, dann werden die Unterhaltskosten explodieren." Josef Zitzmann merkte an, dass die Räte einmal über die Kostenstruktur der ZKA reden müssten. Zudem stand die Vergabe eines Wartungsvertrags für die Steuerungsanlage und Druckstation der Kläranlage an. "Hier geht es um Software und Elektrik", erläuterte der Rathauschef. Der Vertrag wird mit der Firma Richter R & W Steuerungstechnik geschlossen. Pro Jahr fallen Kosten von 4886 Euro an. Diese schlagen auch beim Unterhalt zu Buche.Die Feuerwehr Michldorf braucht ein neues Tor für das Gerätehaus. Bürgermeister Kappl legte das Angebot der Firma Pöllath über ein elektrisches Rolltor für 3836 Euro vor. Gerlinde Janker monierte, dass immer von einem mechanischen Tor die Rede war. Sie führte eine Gleichbehandlung der Ortswehren an, da weder Lerau, Döllnitz und Wittschau-Preppach elektrische Tore bekommen haben. "Ein elektrisches Tor ist kein Luxus, es baut doch heute niemand mehr Handbetrieb ein", entgegnete Gerd Scharff.Zweiter Bürgermeister Karl Liegl stellte fest, dass für ein elektrisches Tor eine jährliche Prüfung nötig ist. Die Kosten schätzte er auf 80 Euro. Das war neu für Kappl und daher machte er den Vorschlag, das Tor anzuschaffen, wenn die Feuerwehr Michldorf die jährlichen Kosten für die Prüfung übernimmt. Dies fand mehrheitliche Zustimmung.