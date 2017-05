Politik Leuchtenberg

10.05.2017

6

0 10.05.2017

Elf Gemeinden im östlichen Landkreis Neustadt pflegen als "Elf Freunde" Zusammenarbeit speziell im Bereich Tourismus. Um die Werbung zu forcieren, wäre auch Leuchtenberg an einem Zweckverband interessiert.

Analyse für Bitraten

Pauschale für Wehren

(fz) Denn um auf Fördermittel zugreifen zu können, braucht es eine rechtlichen Struktur. Das Interesse wird wie bei Leuchtenberg derzeit ausgelotet. Bürgermeister Anton Kappl erläuterte in der Marktratssitzung, dass es sich bei den betreffenden Kommunen um Floß, Flossenbürg, Georgenberg, Waidhaus, Eslarn, Moosbach, Waldthurn, Pleystein, Tännesberg, Leuchtenberg und Vohenstrauß handle. Unter Federführung von Vohenstrauß laufen Überlegungen, einen Zweckverband Werbegemeinschaft Naturparkland Oberpfälzer Wald zu gründen, um in den Genuss von Fördermitteln zu kommen. "Natürlich kommen auf uns hierfür Kosten, speziell Personal- und Raumkosten, zu", sagte Kappl. Falls es zur Umsetzung kommt, wolle Leuchtenberg einen Umlageschlüssel nach der Einwohnerzahl. Eine endgültige Entscheidung soll fallen, wenn die Modalitäten feststehen.Im April wurde der Rathauschef ermächtigt, den Partner Breitband-Bayern mit der Erstellung eines Glasfasermasterplans zu beauftragen (wir berichteten). Der Markt erhält dazu bis zu 50 000 Euro Zuschuss. Da bezüglich der zu beanspruchenden Förderung noch Luft nach oben ist, schlug Kappl vor, besagtem Büro auch eine Bitratenanalyse erstellen zu lassen."Wir bekommen dann ein fertiges Gesamtwerk, das ausweist, wie stark jeder einzelne Haushalt in der Gemeinde erreicht wird und diese Analyse wird ständig fortgeschrieben." Für die Gemeinde fallen keine Kosten an. Dem stimmt das Gremium geschlossen zu.Jede der fünf Ortsfeuerwehren erhält im Jahr 1000 Euro zum Kauf von Ausrüstungen. Größere Investitionen werden im Haushalt eingebracht. Kappl informierte, dass nach einem Gespräch jede Wehr weiter über die 1000 Euro verfügen kann. Dazu soll die Gemeinde den Feuerwehren noch ein zusätzlich jährliches Budget (Bürgermeistervorschlag 4000 Euro) zur Verfügung stellen. Über dessen Verwendung entscheiden dann die fünf Wehren intern gemeinsam. Wolfgang Härtl (CSU) schlug 3000 Euro vor.Zudem sollten die Wehren bei der Abrufung dieses Betrags eine gewisse Eigenleistung einbringen. VG-Geschäftsleiter Marc Rupprecht formierte den Beschluss dahingehend, dass in jedem Haushalt 1000 Euro für jede Feuerwehr und dann zusätzlich die 3000 Euro Gesamtpauschale eingestellt werden. Dem schloss sich der Marktrat an.Ulf und Sylvia Wende hatten die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans für einen Wintergartenanbau und ein Nebengebäude beantragt. Daran hatte das Gremium nichts auszusetzen.