Problem in Kleinpoppenhof im Mittelpunkt der Bürgerversammlung in Michldorf

Politik Leuchtenberg

12.05.2017

2

0 12.05.2017

Michldorf. (bey) Der Zustand der Kläranlage Kleinpoppenhof bereitet den dortigen Bürgern große Sorgen. In der Bürgerversammlung war die geordnete Abwasserbeseitigung aus diesem Ortsteil über den 31. Dezember hinaus großes Thema. Denn zu diesem Zeitpunkt läuft die wasserrechtliche Erlaubnis für den Betrieb aus. Im Zuge der Dorferneuerung in den 1970er Jahren war unterhalb des Ortsteils eine Kläranlage einfacher Art gebaut worden. Der Schilfbewuchs in den Erdbecken sollte das Abwasser noch klären, nachdem sich die Feststoffe abgesetzt hatten.

Ein Teilnehmer monierte, dass über das Thema Kläranlage Kleinpoppenhof seit drei Jahren diskutiert werde und auch im kommunalen Wahlkampf eine Rolle spielte. In Kleinpoppenhof leben derzeit laut Bürgermeister Anton Kappl 14 Bewohner. Damit ist laut dem Marktoberhaupt die Finanzierung einer neuen Kläranlage nicht möglich. Dass sich die Einwohnerzahl erhöht, ist nicht abzusehen, vielmehr wurde in der Ortsteilversammlung ehe eine Verringerung angedeutet.Würde das Abwasser der Kläranlage Michldorf zugeführt, müssten mit einem Kostenaufwand von rund 200 000 Euro die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, sagte der Rathauschef. Ein Bürger regte die Erstellung einer Studie an, deren Kosten laut dem Marktoberhaupt wieder in den Gesamtaufwand mit eingerechnet werden könnten.Der Teilnehmer befürchtete aber eine Abwassergebühr "in Richtung 20 Euro" pro Kubikmeter, wenn teure Maßnahmen durchgeführt werden. Deshalb solle in die Überlegungen auch das Umfunktionieren der Kläranlage in eine Kleinkläranlage einbezogen werden. Der Auftrag zur Neuplanung dürfe nicht erst kurz vor Ablauf der wasserrechtliche Erlaubnis erteilt werden, forderte der Bürger.Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen kündigte der Bürgermeister wieder die Einführung von Wahllokalen in Michldorf und Döllnitz an. Er bat die Michldorfer, diese Chance zu nutzen und Bereitschaft zur Mitwirkung als Wahlhelfer zu zeigen.