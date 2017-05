Vermischtes Leuchtenberg

04.05.2017

(fz) "Diese Runderneuerung im Außenbereich des Kindergartens St. Johannes war notwendig", resümierte Leiterin Veronika Rupprecht. Der Elternbeirat hatte den "kurzen Dienstweg" genommen, ohne der Katholischen Kirchenstiftung und der Marktgemeinde zu sagen, wo es denn hakt, stellte Bürgermeister Anton Kappl fest.

"Wir haben heuer einen sehr aktiven Elternbeirat", freute sich Rupprecht. Federführend war die Elternbeiratsvorsitzende Karin Preßl, die auf 14 Familien bauen konnte. Sie entfernten unter anderem das Moos auf dem Granitstein vor dem Kindergarten, weil man die Schrift nicht mehr lesen konnte. Der Fallschutz am Karussell wurde erhöht. Die Kinder spielen gerne in Sträuchern und darum entfernten die Eltern die stachligen Äste. Zudem stellte Stefan Ram neue Blumenstauden zur Verfügung. Fritz Zwack lieferte Rindenmulch an. Außerdem erneuerten die Helfer das Spielhäuschen, die Tischgruppe und die Außenhalle. Kappl stellt fest, dass die Arbeiten bei einer Vergabe wohl einen vierstelligen Betrag verschlungen hätten.