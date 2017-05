Vermischtes Leuchtenberg

08.05.2017

Lerau. (fz) Mit der Jugendflamme zwei können sich bereits in ihren jungen Jahren Antonia Kappl, Marie Kick, Leon Kellner und Johannes Kick dekorieren. Die vier lieferten nach einer längeren Ausbildung bei der Jugendfeuerwehr durch Jugendwartin Veronika Rupprecht eine tadellose Abnahme. Selbst bei der Verkehrsabsicherung auf der Straße hoch nach Steinach zeigten sich die vier Jugendlichen fit, was Kreisbrandmeister Christian Demleitner mit einem Lob ausdrückte. Kommandant Helmut Kellner, der zweite Vorsitzende Peter Schwabl und allen voran Bürgermeister Anton Kappl gratulierten den Jugendlichen und forderten sie auf, sich weiterhin fit für ihren Dienst in der aktiven Wehr zu machen.