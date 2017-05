Vermischtes Leuchtenberg

09.05.2017

(sl) Der Katholische Frauenbund überreichte den Erlös des Fastenessens in Höhe von 450 Euro an die Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord. Im Beisein von Geistlichen Beirat Pfarrer Moses Gudapati, zweiter Vorsitzender Claudia Rupprecht und Vorsitzender Gretl Woppmann (von rechts) überreichte Schatzmeisterin Renate Kraus das Geld an den Chef der Kinderkrebshilfe Herbert Putzer (von links), der sich sehr über die Spende freute. Bild: sl