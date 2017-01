Kraft tanken im Gottesdienst

Vermischtes Leuchtenberg

31.01.2017

Michldorf. Der Gedenkgottesdienst, den "mamazone-oberpfalz" (Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V.) mit Geistlichem Rat Pfarrer Alfons Forster feierte, stimmte Viele sehr traurig. Die Besucher gedachten nicht nur Hannelore Striegl aus Flossenbürg, Michaela Mikolaiczyk aus Pirk, "mamazone"-Gründerin Ursula Goldmann-Posch aus Augsburg und Claudia Vogelsteller aus Weiden, sondern auch deren Ehemann. Detelf Vogelsteller war an diesem Tag unerwartet verstorben - acht Monaten nach seiner Ehefrau.

So wurde in der St.-Ulrich-Kirche auch für ihn auch eine Kerze entzündet. In den Fürbitten gingen Betroffene auf das Leben der Verstorbenen ein. Gegenüber der Krankheit fühle man sich oft machtlos, aber es sei wichtig, Hoffnung und Kraft zu schöpfen. Gott lasse keinen ins Leere fallen, sagte Pfarrer Forster. Dass der Gottesdienst auch aufmuntern sollte, zeigte sich insbesondere am Auftritt von Heide Reil. Für ihre Lieder, die teilweise von der neuen CD "Sternensehnsucht" stammten, erntete sie großen Applaus. Die Messgesänge begleitete Organist Peter Hösl. "mamazone"-Regionalleiterin Sieglinde Schärtl dankte den Hauptakteuren mit kleinen Geschenken. Zum gemütlichen Teil fanden sich alle im Gasthof Maier in Leuchtenberg ein.