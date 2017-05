Neuer Zunftbaum in Leuchtenberg

Vermischtes Leuchtenberg

29.05.2017

29.05.2017

Nach zwei Jahren steht ein neuer Zunftbaum wieder vor dem Pfarrhof und der Pfarrkirche an der Vereinsecke des OWV. Das Areal gegenüber dem Gasthof "Lindenhof" wurde mit einem neuen Zaun versehen, den die Firma Zaun-Schmeidl aus Wittschau spendierte. Die Vorarbeiten dazu hatte der ehemalige OWV-Vorsitzende Josef Dirschedl erledigt. Den Rohling für den Baum stiftete OWV-Chef Michl Schwabl. Die 18 Zunftzeichen hat Wegewart Johann Reintsch mit Vogelschutzwart Josef Schieder gefertigt, und OWV-Mitglied Christine Schieder hat sie mit Farbe bemalt.

Ludwig Kleber aus Waldthurn strich den Baum mit den bayerische Landesfarben an. Am Samstagnachmittag war es endlich soweit: der neue Zunftbaum ist aufgestellt worden. Zweiter Bürgermeister und Bauunternehmer Karl Liegl hat ihn mit seinem Bagger kostenlos aufgestellt und verankert. So ziert er nun den Marktplatz mit den Zunftzeichen. Vertretern sind alle Handwerksberufe, die es früher in Leuchtenberg gab.