Vermischtes Leuchtenberg

14.02.2017

(fz) Der Oberpfälzer Waldverein (OWV) setzt weiterhin auf Michael Schwabl (Infokasten) . Der Vorsitzende blickte in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 45 Mitgliedern waren in den Gasthof Maier gekommen.

Wanderungen kommen an

Bereicherung für den Markt

Neuwahlen An der OWV-Spitze bleibt Michael Schwabl. Ihm zur Seite stehen zweiter Vorsitzender Josef Schwabl und dritter Vorsitzender Martin Süß. Schriftführerin ist Rosina Gollwitzer und Kassier Heike Gebhardt. Als Wanderwart fungiert Gerhard Kammerer und als Kulturwartin Rita Lingl. Naturschutzwart ist Anton Kappl, Vogelwart Josef Schieder, Wegewart Hans Reintsch und Bänkewart Hans Beer. Als Beisitzer sind Maria Bernhard, Silvia Rebl, Siegfried Maier, Gerhard Pausch, Gerd Scharff, Jürgen Scharff und Robert Zirngibl aktiv. Als Kassenprüfer bringen sich Josef Gollwitzer und Josef Schärtl ein. (fz)

Schwabl sprach unter den vielen Veranstaltungen besonders den Obstbaumschneidekurs in Steinach mit 50 Teilnehmern, das Hoffest in der Mosterei Bernhard, das Bankerlfest in Lückenrieth und die Einweihung des Marterls am Insektenhotel an. Ein weiteres Marterl mit Bank hat der Verein in Bernrieth aufgestellt.Höhepunkt war das Adventsingen in der Leuchtenberger Pfarrkirche. Heuer geht es am 17. Dezember in der Sankt-Jakob-Kirche in Döllnitz über die Bühne. Der Vorsitzende berichtete auch über mehrere Wanderungen unter Regie von Gerhard Kammerer. "Die Beteiligung war gut", allen voran bei der Emmauswanderung mit 42 Teilnehmern.Vieles würde im Stillen laufen. So stellt Hans Beer im Frühjahr 35 Ruhebänke auf, baut sie im Herbst ab und bessert sie auch aus. Der OWV betreut durch Hans Reintsch ein Wanderwegenetz von 75 Kilometern. Josef Schieder hat 150 Nist- und Fledermauskästen in seiner Obhut, von denen 120 belegt waren. Weiterhin ist der Verein auch für die Betreuung der 6 Fledermauskeller zuständig.Landschaftspflegemaßnahmen wie die am Hellen Stein laufen im Verbund mit dem Naturpark. Der OWV ist um 12 auf 285 Mitglieder angewachsen. Wie Schwabl berichtete, überbrachte er 28 Geburtstagsjubilaren die Glückwünsche. Auf den Tischen lag ein umfangreiches Jahresprogramm auf: Wanderung oder auch Feste wie das Hoffest in Steinach und als Höhepunkt für die Kinder "Gold waschen im Lerautal".Das Adventsingen hatte 176 Euro an Spenden erbracht, und diese überreichte Schwabl an Pfarrer Moses Gudapati. Gut geordnet wie der OWV selbst ist auch dessen finanzielle Situation, wie der Kassenbericht von Heike Gebhardt auswies. Der Vorsitzende des OWV-Hauptvereins, Armin Meßner, bezeichnete Leuchtenberg als Aktivposten im Hauptverein und Perle im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald. "Hier geht man raus und übernimmt Aufgaben."Bürgermeister Anton Kappl nannte die Bereitschaft vieler Leute, sich im OWV und damit für die Heimat zu engagieren, bewundernswert. Das Jahresprogramm bezeichnete er als umfangreich und hochwertig. Der OWV bereichere nicht nur den Hauptort Leuchtenberg, sondern auch die Ortsteile mit vielen Maßnahmen.Pfarrer Gudapati dankte für die Spende, die für die Kirchenrenovierung verwendet wird. "Im OWV wird das Gebot der Nächstenliebe durch das Engagement für die Allgemeinheit gepflegt", sagte der Geistliche.