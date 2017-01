Vermischtes Leuchtenberg

30.01.2017

Schon vor einem Jahr hat Walter Imbs, Vorsitzender der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Döllnitz, angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Bei den Neuwahlen bleibt der Posten trotzdem unbesetzt.

Maier holt den Sieg

Döllnitz. (sl) Imbs machte in der Jahreshauptversammlung noch einmal deutlich, dass er für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stehe. Er werde, wenn er als Vorsitzender ausscheide, aber nach wie vor aktiv mit arbeiten. Dabei verwies er auf die Pflege des Kriegerdenkmals und die Kriegsgräbersammlungen. Zudem werde er weiterhin als Böllerschütze zur Verfügung stehen.Die Unterstützung des neuen Vorsitzenden sei von seiner Seite eine Selbstverständlichkeit. Aber trotz vieler Zureden, auch vom Kreisvorsitzenden im Bayerischen Soldatenbund (BSB), Richard Berger, erklärte sich kein Mitglied bereit, dieses Ehrenamt zu übernehmenBürgermeister Anton Kappl schaffe es ebenfalls nicht. Er stellte heraus, dass dieser Verein ein Baustein aus früherer Zeit ist und wesentlich den Volkstrauertag mitgestalte. In einigen Wochen soll noch einmal zu einer Versammlung geladen werden, um Neuwahlen durchzuführen. Sehr erfolgreich war die Schießgruppe mit Schießwart Anton Kammerer.Er zeichnete sechs Kameraden für ihre Erfolge aus. Mit der Pistole (9 Millimeter) trugen die Reservisten die Vereinsmeisterschaft aus. Kammerer belegte den sechsten Platz, Vorsitzender Imbs kam mit 32 Ringen auf Platz fünf und Christian Lindner (37) auf Platz vier. Den Sieg sicherte sich Matthias Maier (43). Er bekam den Pokal, gefolgt von Bernhard Kammerer ( 42) und Johann Lindner (41).Schützenmeister Hans Balk berichtete von einem wachsenden Kassenstand. Hier habe die wiederbelebte Kirwabaumversteigerung im Herbst zu Buche geschlagen. Imbs zeigte sich erfreut, dass er Ehrenmitglied Xaver Ram, 89 Jahre, begrüßen konnte. Dieser sei das einzige Vereinsmitglied, das den Zweiten Weltkrieg als sehr junger Soldat miterleben musste. Der Vorsitzende ging in seiner Rückschau auf die Teilnahme der Frühjahrskreisversammlung ein. Dabei war Döllnitz als Gastgeber gefordert.Die zahlreiche Teilnahme an der Fronleichnamsprozession lobte er. Seit 1993 steht Imbs an Allerheiligen vor dem Friedhof und sammelt für die Kriegsgräber. Diesmal kamen knapp 190 Euro zusammen. Die Ausrichtung des Volkstrauertages in Döllnitz sei für den Verein eine Ehrensache, "denn wir sind es den Soldaten schuldig". Auch in Leuchtenberg beteilige sich stets eine Abordnung. Der TÜV für den Böller kostete den Verein viel Zeit und viel Geld.Reservistensprecher Christian Lindner bedauerte, dass vielen die Zeit fehlt, in der Gruppe aktiv zu sein. "Da die Wehrpflicht weggefallen ist, bekommen wir auch keine jungen Mitglieder in den Verein."