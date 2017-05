Bayerwald Tierpark in Lohberg – Rund 400 Tiere in etwa 100 Arten

Freizeit Lohberg

10.05.2017

19

0 10.05.201719

Der Bayerwald Tierpark Lohberg am Fuße des Großen Arber wurde in einer der schönsten Regionen des Bayerischen Waldes zwischen Osser und Arber angelegt. Die artgerecht eingerichteten Gehege fügen sich nahtlos ein in natürlich belassene Waldstücke mit alten Bäumen, Bächen und Sumpfgebieten.

Man hat hier versucht, auf kleiner Fläche einen Naturwald aus Bruch-, Tot-, und Moderholz mit Kleinbiotopen darzustellen. In den natürlich gestalteten Gehegen leben hier Tiere, deren Lebensraum alte, naturnahe Wälder sind - also Wölfe, Luchse, Wildkatzen, Elche, Rentiere, Fischotter, Auerhühner, Eulen, Spechte und Kleinvögel, Biber und viele mehr. Es gibt wohl keine vergleichbare Einrichtung, die das Tierleben und die Lebensräume im Bayerischen Wald eindrucksvoller wiedergibt.Dieser Park will ausschließlich Tiere zeigen, die heute noch im Bayerischen Wald vorkommen oder die früher hier gelebt haben. Besucher erhalten auf ihrem Rundgang auch ausreichende Information über die Lebensweise der Tiere, erfahren, ob sie gefährdet sind und was getan werden kann, damit sie eine Überlebenschance haben. Als wertvolle Ergänzung erläutert ein Natur- und Umweltlehrpfad Fragen zur Biologie und Ökologie.Nachdem die Kinder auf einem spannenden Rundgang viel Neues und Aufregendes erleben und erfahren dürfen, können sie sich auf unserem neuen Erlebnisareal nach Lust und Laune austoben. Das Spielparadies begeistert die Kinder mit einem Multifunktionsturm samt Rutsche und Hängebrücke, sowie einer Nestschaukel, einem Kamelritt und einem Sandkasten.Ein weiteres Highlight ist die Wassermatschanlage mit Saug- und Druckpumpe, die Frischwasser in ein Terrain gießt, wo ordentlich umgeleitet und gepritschelt werden kann. Der Spielplatz bildet das Herzstück der Gehegeanlagen. Während die Kinder sich austoben, können sich die Eltern nebenan am Kiosk eine kleine Auszeit nehmen aber dabei stets die Kleinsten im Auge behalten. Der Bayerwald Tierpark in Lohberg – ein Erlebnis für die ganze Familie!