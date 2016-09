Freizeit Luhe-Wildenau

14.09.2016

6

0 14.09.2016

Luhe. Der OWV beschloss das Kinderferienprogramm. Der Zuspruch war so groß wie nie. In der Garten- und Weiheranlage der Familie Herbert Fütterer wurden die Buben und Mädchen mit ihren Eltern vom Organisationsteam des Vereins erwartet. Es hatte Holz- und Metallstäbe, Holzmodeln, Farben und Pinsel hergerichtet, womit die Kinder Deko-Ständer für Heim und Garten gestalteten. Der Fleiß der jungen Teilnehmer wurde mit Bratwürsten und selbstgebackenem Stockbrot am Lagerfeuer belohnt. Die Buben und Mädchen tobten sich rund um den Garten nach Herzenslust aus, während die Eltern Gedanken zum Schulanfang austauschten. Nach einem kleinen Feuerwerk verabschiedeten sich die vielen Kinder mit einem Lampionzug der Planstraße entlang nach Hause. Bild: hfz