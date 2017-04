Freizeit Luhe-Wildenau

24.04.2017

Das Interesse der Mitglieder des Oberpfalzvereins an der Jahreshauptversammlung ist groß, die Bereitschaft bei den Neuwahlen das Amt des zweiten Vorsitzenden zu übernehmen gleich Null.

Kein Backofenfest

Neuwahlen

Der wiedergewählte Vorsitzende Josef Roth muss deshalb vorerst den Verein mit Unterstützung eines personell veränderten Ausschusses alleine führen.28 Mitglieder, 134 zählt der Oberpfalzverein Luhe-Wildenau derzeit, waren gekommen. Eine Zahl, die Vorsitzenden Roth recht zufrieden machte. Das galt auch für den Vortrag über ein großes Unwetter Mitte des 19. Jahrhunderts, die Vatertags- und die Kräuterwanderung. Mit Desinteresse hatte der Verein bei der Amsel- und Winterwanderung zu kämpfen. Die Volkstanznachmittage gehören der Geschichte an. Schuld daran haben zum einen die zurückgegangene Beteiligung, zum anderen der Wegzug von Regina Luginger. Für 2017 passt sich das Programm dem des Vorjahres mit der Vogelstimmen-, der Amsel- und der Vatertagswanderung an. Außerdem wollen die Mitglieder wieder zum Eixlberg wandern. Geplant sind eine Sitzweil und das Erdäpflfest in Unterwildenau.Karl-Heinz Preißer, Vorsitzender des Hauptvereins mit seinen fünf Zweigvereinen, bezeichnete den Rückgang bei den Oberpfalzvereinen und auch den Heimatvereinen als allgemein bekannt. In Luhe-Wildenau sei es deshalb sehr schade, dass kein Backofen- und auch kein Dreschfest mehr stattfinde. Besonders betroffen mache das Ende des Backofenfestes, weil der Oberpfalzverein zum größten Teil die Errichtung des Backofens finanziert habe. In seiner Eigenschaft als Bürgermeister des Marktes Luhe-Wildenau dankte Preißer für die Marterlbetreuung. Nachdem die Errichtung eines Storchennestes auf einem gemeindlichen Gebäude wegen der vorhandenen Schieferbedachung entfalle, sei der Markt gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Storchenbeauftragten auf der Suche nach einem neuen Standort. Dieser zeichne sich in Richtung Naabaue ab.Bei den Neuwahlen schenkten die Mitglieder einstimmig Josef Roth das Vertrauen als Vorsitzenden. Problematisch wurde es bei der Besetzung des Amtes des stellvertretenden Vorsitzenden. Albert Vogl, bisher in dieser Funktion, war nicht erschienen, hatte sich aber auch nicht zu einer erneuten Kandidatur bereiterklärt. Es sickerte aber auch durch, dass Vogl nicht mehr zur Übernahme des Amtes zur Verfügung gestanden hätte. Nachdem nahezu jedes in Betracht kommende anwesende Mitglied die Frage nach der Bereitschaft zur Übernahme des Amtes verneint hatte, verschob Wahlleiter Preißer die Besetzung dieses Postens auf unbestimmte Zeit.Einstimmig wiedergewählt wurden Schriftführer Johann Scharnagl und Kassiererin Elisabeth Seiffert. Nach dem mehrfachen Verzicht von bisherigen Ausschussmitgliedern auf eine Wiederwahl ergibt sich jetzt folgende Besetzung dieses Vereinsorgans: Sven Thoma, Inge Thoma, Robert Thoma, Agnes Zeiler, Alfred Gräfenstein und Karl-Heinz Preißer.