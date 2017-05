Freizeit Luhe-Wildenau

21.05.2017

3

0 21.05.2017

Oberwildenau. Kameradschaft und Harmonie sind in der Soldaten- und Reservistenkameradschaft feste Begriffe. Das zeigte sich besonders bei den Neuwahlen. Einstimmig bestätigten die 20 Stimmberechtigten Robert Thoma als Vorsitzenden. Neuer Stellvertreter ist Michael Liedtke, der seit zwei Jahren Mitglied ist.

Die Kasse führt wieder Sabine Meißner, Franz Robl ist für die Chronik zuständig. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Johann Häusler, Helmut Schafhauser, Georg Mutzbauer, Gerhart Ermer und Gottfried Grünwald. Zu Fähnrichen wurden Sven Thoma und Josef Ermer bestimmt. Die Kasse prüfen Reinhard Biebl und Josef Kres. Bürgermeister Dr. Karl-Heinz Preißer lobte die Organisation für ihre stete Präsenz beim Volkstrauertag. Dass Soldaten in Oberwildenau bei dieser Feierstunde in Uniform erscheinen, sei eine Besonderheit, betonte das Marktoberhaupt.Thoma listete in seinem Rückblick die Veranstaltungen und wichtigen Termine auf. Bürgermeister Preißer dankte der Soldaten- und Reservistenkameradschaft für ihren Einsatz. Der Rathauschef bot an, bei Interesse die Besichtigung des Bundeswehrstandorts Strausberg bei Berlin in Zusammenarbeit mit Oberstleutnant Ulrich Humpert, einem früheren Bürger in Luhe, zu vereinbaren. Dieser Standort liege nahe bei Berlin, zugleich aber auch nicht weit entfernt von der Oder, dem Grenzfluss nach Polen, so dass eine Fahrt interessant wäre, meinte Preißer. Der Bürgermeister hinterfragte aber auch die Notwendigkeit der Übung "Brückenschlag" im letzten Jahr, räumte aber ein, dass dies ein beachtlicher Test gewesen sei.