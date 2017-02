Freizeit Luhe-Wildenau

"Außen anfangen, unten durchfädeln, und dann biegen." Die zehn Frauen in der beheizten Maschinenhalle des Fischerhofs hören aufmerksam zu. Renate versucht, die scheinbar starre Weidenrute in die gewollte Richtung um eine andere, größere Rute, zu winden. Die Damen besuchen einen Weidenflechtkurs. Mit den Ergebnissen wollen sie Haus oder Garten schmücken. Der Bauernverband konnte sich vor Anmeldungen kaum retten. Arbeiten mit Naturmaterialien sind eben in. Das bestätigt Kursleiterin Amelie Sura-Baschnagel aus Altenstadt.

Weidenherzen und Rankgitter stehen diesmal bei den Teilnehmerinnen hoch im Kurs. Die staatlich geprüfte Gestalterin für Blumenkunst hat das Material mitgebracht. Frische Flechtweiden ("die müssen nicht eingeweicht werden, damit sie sich biegen lassen") in Gelb, Rot und Grün in verschiedenen Stärken. Auf einigen sitzen schon kleine, weiße "Kätzchen". "Der Dezember war einfach zu warm", erklärt die Altenstädterin. Zum Verzieren gibt es ein paar Filzkordeln und "kein Glitzerzeug. Als Grundgerüst oder Abstandshalter dienen Haselreifen, manchmal braucht man noch ein wenig Stützdraht. "Das ist dann aber auch alles"."Meine Fingerspitzen merk' ich schon", sagt Fleischereifachverkäuferin Lydia noch ziemlich am Anfang ihres Flechtwerkes. Sie ist mit ihren zwei Kolleginnen gekommen. Während sie flicht, windet Petra ihr Material nur und kann so ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Kreuz und quer, frei nach Laune. "Das ist dann ungefähr so wie kochen ohne Kochbuch", findet sie. Marianne, die Dritte im Bunde, glaubt, dass ihr Werk eine Rankhilfe werden könnte und verleiht der Arbeit mit einem sandgefüllten Blumentopf Standfestigkeit."Das ist schon anstrengender als stricken oder häkeln", bestätigt auch Sura-Baschnagel. Hausfrau Hanne, der ihre Gelenke schnell mal Probleme machen, zieht sich Baumwollhandschuhe an, dann kann sie auch leichter die Ruten zusammenschieben, um ein dichtes Geflecht zu erhalten. "Das Biegen und Winden der Ruten geht schon in die Finger. Da ist auch Fingerspitzengefühl gefragt", betont die 30-jährige Referentin. "Mit langen Kunstnägeln geht da nix."Doch nicht nur Frauen widmen sich der Arbeit mit dem Naturmaterial. "In einem der letzten Kurse hatten wir einen 75-jährigen Charmeur, der seiner Frau zum Valentinstag ein Herz geflochten hat", erzählt die Kursleiterin lächelnd. Drei bis vier Stunden sind veranschlagt, dann sollten die Objekte weitgehend fertig sein. Wenn man die Weidenarbeiten im Boden verankert, könne man warten, bis sie anfangen, auszutreiben. Doch Sura-Baschnagel warnt: "Die fangen dann zu wuchern an und wenn man mit dem Stutzen und Schneiden nicht hinterher kommt, dann machen die schnell mal eine Ecke im Garten dicht."