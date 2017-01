Pleysteiner Rockband Roxxess trumpft zum Abschied noch einmal kräftig auf

Kultur Luhe-Wildenau

25.01.2017

25.01.2017

Luhe. "Sag beim Abschied leise Servus" lautet der Titel eines Liedes des Schlagerkönigs Peter Alexander. Von einem "leisen Servus" konnte am Samstagabend im vollbesetzten "349er - House of Rock/Bar & Musik" nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: Der Abschied der Pleysteiner Band "Roxxess", die sich nach acht Jahren trennt, war nochmals eine stimmungsvolle Party, garniert mit einem Live-Gig, der aller Ehren wert war. "Wir werden in unserer Original-Besetzung mit Hermann Bierner (Guitars, Vocals), Nick Baumer (Bass, Vocals) und Robert 'Gussi' Kick (Drums) und mir auftreten und unserer Linie mit melodischen Hard Rock à la Def Leppard, Kiss, Scorpions, Gary Moore oder Van Halen natürlich treu bleiben", hatte Frontman Mathias "Lemmy" Kiener im Vorfeld nicht zu viel versprochen. Beim "Best of"-Konzert waren zwei Stunden lang die besten eigenen Lieder und Cover-Songs zu hören. Nachdem auch alle ehemaligen Musiker eingeladen waren, verwunderte es nicht, dass bei "Love Gun" von "Kiss" mit Special Guest Johannes ein "alter Hase aus früheren Zeiten" in die Saiten klopfte. "Roxxess" coverten unter anderem "Run to you" von "Bryan Adams", "Doctor, doctor" von "UFO" oder "Sharp dressed man" von "ZZ Top" im ureigenen "Roxxess"-Stil. Klar, dass auch die eigenkomponierten Songs wie "We rock you again", "Sky High" oder "Shining in the night" nicht fehlten. Dem Publikum gefiel es. "Es war ein absoluter toller Abend", freute sich Kiener. Ein leiser Abschied war es bei weitem nicht. Vielmehr ein trauriger, denn der Gig im "349er" machte einfach nur Appetit auf mehr, was es nicht mehr geben wird. Bild: lst