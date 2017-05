Kultur Luhe-Wildenau

Auch bei der Neuauflage der Beachparty Oberwildenau 2017 am Pfingstsamstag, 3. Juni, geben sich die "Mad Kingz" wieder die Ehre und feiern mit den Besuchern ab 20 Uhr bis in die frühen Morgenstunden. Der Name ist Programm: Verrückt geht auf dem Dancefloor zur Sache, wenn das DJ-Duo akustische Deep House Elemente mit melodisch treibenden House Beats zu einem unverkennbaren tanzbaren Sound vereint.

Mit einer atemberaubenden Atmosphäre aus 100 Tonnen Sand, Beachbar, Strandbar, Pool und einer großen Bühne lässt die Location keine Wünsche offen. Bei schlechtem Wetter steht ein großes Beachzelt mit überdachter Tanzfläche bereit. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz