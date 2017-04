Kultur Luhe-Wildenau

26.04.2017

40

0 26.04.201740

Luhe. "Puuuhhh... - hier hat es doch mindestens 34,9 Grad", stöhnte Jürgen Walbert, als er sich nach "Jack and Diane" von John Mellencamp mit dem Handtuch den Schweiß von der Stirn wischte. Beim Konzert von "Wyatt Earp" im 349er war es heiß. Doch die Polizei sorgte für rapide Abkühlung.

Unmittelbar nach 22 Uhr, als die Stimmung so richtig brodelte, kamen die Beamten, nachdem sich ein Nachbar wegen des Lärms beschwert hatte. Ein Problem, das nicht nur der jetzige "349er"-Chef Steff Friedl bei seinen Live-Gigs hat. Zuvor hatten die fünf Flossenbürger mit einer fein abgestimmten Mischung aus Rock-Klassikern dem Publikum zwei Stunden mächtig eingeheizt. Seit knapp 30 Jahren covern Jürgen Lugert, Thomas Schmidt, Stefan Meiler, Bobo Schneider und Walbert Stücke der Rolling Stones, von AC/DC, Free, Joe Cocker, CCR, Eric Clapton und vieles mehr. Meiler kam erst mit einer viertelstündigen Verspätung in die Luher Kneipe, was aber die restliche "Wyatt Earp"-Gang nicht daran hinderte, schon loszulegen. Unterstützung gewährte AC/DX-Drummer und 349er-Musikdirektor Dieter Zug, der bei "Down on the corner" von CCR und später bei "You shook me" von AC/DC zweimal kurzfristig den Takt angab. Was folgte, waren musikalische Leckerbissen von "Lay down sally" von Eric Clapton über "Should i stay or should i go" von The Clash bis hin zu "Here i go again" von Whitesnake. Dem Publikum gefiel es, immer wieder langanhaltender Beifall war der Beweis. Bild: lst