Politik Luhe-Wildenau

28.04.2017

28.04.2017

Der Großteil der Gäste in der Jahreshauptversammlung der CSU war noch keine 45 Jahre alt. Aber drei der Mitglieder gehören der Partei schon seit 45 Jahren an. Hans Schärtl (Zweiter von rechts) ist als Wirt bei jeder Versammlung anwesend. Erwin Zeiler (Zweiter von links) ist ebenso lange dabei und gehört zu den Aktivposten. Viele Funktionen hatte Alfons Post senior (Mitte) bereits inne.

Post war schon in der ehemals selbstständigen Gemeinde im Rat. In Luhe-Wildenau war er ebenfalls in dem Gremium und übte das Amt des dritten Bürgermeisters aus. Viele Jahre stand er dem Ortsverband als Vorsitzender vor. Heute noch prüft er die Kasse. Ortsvorsitzender Johann Kick (rechts), Stellvertreter Johann Paulus (links) und dritter Bürgermeister Hans Meißner überreichten jedem Geehrten eine Urkunde zum Dank. Bild: hme