Politik Luhe-Wildenau

27.04.2017

27.04.2017

Der Bebauungsplan "Obere Tratt BA I" muss der Realität angepasst werden. Das bedeutet eine Berücksichtigung des umfangreicheren Grundstückskauf durch dort ansässige Unternehmen mit dem damit verbundenen Wegfall von Grünflächen. Doch auch die bereits fertiggestellten Gebäude der Firmen gilt es zu berücksichtigen. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer ist überzeugt, dass die weggefallenen Grünflächen keine Probleme für den Markt mit sich bringen. Schließlich handle es sich um keine Ausgleichsflächen im Sinne des Naturschutzes. Der Rathauschef sieht in den vom Marktrat eingeleiteten Änderungen einen Vorteil für die Firmen.

Meisterprämien Die Meistermannschaften der Kegelabteilung des SC Luhe-Wildenau dürfen sich über einen Zuschuss freuen. Vier Teams haben in ihrer Klasse den Meistertitel gewonnen. Einstimmig beschloss der Marktrat, der Jugendmannschaft für ihre Meisterschaft eine Prämie von 100 Euro und außerdem zwei Teams für ihre Titel eine Prämie von jeweils 200 Euro zu gewähren. Der Aufstieg des vierten erfolgreichen Teams in die 2. Bundesliga wird mit einer Prämie von 400 Euro honoriert. (bey)

Aus dem Kommunalen Investitionsprogramms erhält der Markt für die energetische Sanierung der Turnhalle und der Aula der Grundschule Luhe einen Bundeszuschuss in Höhe von 916 000 Euro. Damit werden 90 Prozent der Kosten abgedeckt. Die Maßnahme muss bis 31. Dezember 2020 beendet sein.Für die Generalsanierung der Grundschule samt der Freisportanlagen wurden Kosten in Höhe von 919 000 Euro ermittelt. Davon erkannte die Regierung 666 000 Euro als zuwendungsfähig an. Mit 340 000 Euro werden sie gefördert.Nach einstimmigem Beschluss des Marktrates erhält die CSU Oberwildenau für den Kauf von Spielgeräten für den örtlichen Spielplatz einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent des Bruttopreises einschließlich der Transportkosten. Die CSU hatte dafür Kosten in Höhe von 1303 Euro ermittelt.Am Bahnhof Luhe sollen überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten errichtet werden. Geplant sind Abstellplätze für acht Fahrräder. Der Markt hat für dieses Vorhaben bereits einen Bauantrag beim Landratsamt eingereicht. Für die Aufwendungen wird ein Zuschuss in Höhe von 75 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal aber 4500 Euro, gewährt.