26.04.2017

Oberwildenau soll nicht zu kurz kommen. Natürlich auch die anderen Ortsteile nicht. Das beteuert der CSU-Ortsverband in der Jahreshauptversammlung. Das sei aber oft mal gar nicht so einfach.

Neues Leichenhaus

Neuwahlen Vorsitzender Roland Rauch, Stellvertreter Silvia Ippisch, Gerhard Kres, Elisabeth Seiffert, Schriftführer Stefan Duschner, Schatzmeister Harald Frischholz. Beisitzer: Harald Kres, Fabian Ippisch, Sebastian Hartl, Bernd Henn, Franz Jobst, Ludwig Prüfling, Harald Seiffert und Hans Zach. Kassenprüfer: Georg Duschner, Herbert Pschierer. (bey)

Oberwildenau. 19 Mitglieder waren zur Ortshauptversammlung ins SC-Sportheim gekommen. Mit der sofort anschließenden Delegiertenwahl habe man eine Terminhäufung bekämpft. Die 62 Mitglieder sind im Schnitt 57,5 Jahre. Sie gehören durchschnittlich seit 24,8 Jahre der CSU an.Rauch sprach von einer "moderaten, ehrlichen, sozialen und gerechten" Anpassung von 62 auf 70 Euro beim Basisbeitrag. Davon blieben lediglich 13,60 Euro beim Ortsverband. "Der überwiegende Teil muss für unterschiedliche Zwecke abgeführt werden." Die Mitglieder stimmten der beim Landesparteitag im November abgesegneten Erhöhung zu, ansonsten hätte der Ortsverband die Anpassung selbst auffangen müssen.Der Ortsverband habe versucht, den Bürgern in seiner Reihe "CSU informiert - wo drückt der Schuh?" die Probleme des Ortes näher zu bringen. "Die Bürger mitzunehmen, ist oft einfacher gesagt, als in die Tat umgesetzt", räumte der Ortsvorsitzende ein. Im Marktgemeinderat seien die Ausweisung des Baugebietes "Eschlingweiher" und der Bau des Feuerwehrhauses Oberwildenau beherrschende Themen, sagte Rauch.Schriftführer Stefan Duschner sprach von der Mitwirkung beim Dorffest, dem Schlossfest Unterwildenau, der Pflege des Spielplatzes sowie Terminen zu Bahnlärm und Stromtrassen als wichtigsten Aktionen der Christsozialen.Zweiter Bürgermeister Gerhard Kres informierte über den Bau von Urnenwänden im Friedhof. Aus der Runde kam der Einwand, dass ein neues Leichenhaus nötig sei. Eine Sanierung reiche nicht aus.Der Neubau der Straße zwischen Luhe und Meisthof sei der Nutzung mit schweren landwirtschaftlichen Geräten geschuldet. Kres bezeichnete den Bau des Feuerwehrhauses beim Naabtalhaus auf gemeindeeigenem Grund in der Nähe des Bauhofs als "sehr sinnvoll". Er widersprach Meinungen, das das Grundstück an der Hauptstraße Richtung Michael-Höhbauer-Straße besser geeignet sei. "Das ist wertvoller Baugrund", betonte Kres. In Frage stellte er die Notwendigkeit, einen Fußweg zum Nettomarkt zu bauen, auch wenn es Zuschüsse gebe.Rauch ehrte nachträglich Christian Lorenz für 20-jährige Mitgliedschaft. Lorenz gehörte sechs Jahre dem Marktrat an.Bei den kommenden Wahlen werden Randgruppen zulegen, vermutet Rauch. Innerhalb der Union gebe es zu Bundeskanzlerin Angela Merkel keine Alternative. Die sei auch Herausforderer Martin Schulz nicht.