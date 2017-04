Politik Luhe-Wildenau

24.04.2017

Neudorf. (hme) Der CSU-Ortsverband Neudorf wächst. Ortsvorsitzender Johann Kick präsentierte in der Jahreshauptversammlung drei Neumitglieder. Die Rechenschaftsberichte fielen allesamt positiv aus. Der Ortstermin im Baugebiet Bergäcker II hat sein Ziel erreicht.

Schriftführerin Barbara Kick berichtete von vielen Veranstaltungen wie Maiandacht, Grünauer Kirwa, Oktoberfest und Teilnahme an der Dorfweihnacht. Es wurde 2016 auch eine Vielzahl von überörtlichen Veranstaltungen besucht. Der Ortstermin für die Fortführung des Baugebietes Bergäcker II zog viele Interessierte an.Von einem leichten Minus berichtete Schatzmeister Hans Meißner. Durch den guten Gesamtkassenstand sei dieser verkraftbar und leicht ausgleichbar, so der Kassenverwalter.Kick präsentierte mit Thomas Brunner, Johannes Kick und Manuel Paulus drei neue Mitglieder. Über die Erweiterung des Baugebietes Bergäcker II haben die Neudorfer mit den Füßen abgestimmt. Beim Ortstermin bekundeten vor allem junge Menschen aus Neudorf ihr Interesse an einen Bauplatz. Im Haushalt sind ausreichende Mittel für den Ausbau eingestellt, so Kick. Bayern stehe dank der CSU mehr als gut da. Mit Ministerpräsident Horst Seehofer werde die bayerische Politik weiterhin eine gute Entwicklung nehmen.Der Marktrat hat einen Rekordhaushalt verabschiedet. Hierin sind intessante Ansätze für eine Weiterentwicklung enthalten. Bauchschmerzen bereitet der Rad- und Fußweg zum Netto. "Dies sehen wir als überflüssig, da aus Richtung Marktplatz die Erreichbarkeit per Rad oder zu Fuß über die Lilienstraße sicher möglich ist", sagte Kick. Mit diesen Mitteln könnten weiter Verbesserungen im bestehenden Straßen- und Gehsteignetz geschultert werden.Schnell brachten Reiner Reisnecker und Barbara Kick die Neuwahlen über die Bühne. Vorsitzender bleibt Kick, ihm steht als Stellvertreter Johann Paulus weiter zur Seite. Die Kasse führt Hans Meißner und die Protokolle fertigt auch in Zukunft Barbara Kick. Beisitzer sind Wolfgang Schraml, Norbert Zeiler, Reiner Reisnecker, Philipp Guber, Georg Meißner und Johannes Kick (neu). Als Delegierte zur Kreisversammlung werden künftig Hans Meißner und Reiner Reisnecker agieren. Als Ersatz fungieren Johann Paulus, Georg Meißner und Philipp Guber. Die Kasse prüfen Gabi Vogl und Alfons Post senior.Dritter Bürgermeister Hans Meißner berichtete von den geplanten Änderungen bei den anstehenden Wahlen im Kreisverband und für die Landtagswahl im kommenden Jahr.