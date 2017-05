Politik Luhe-Wildenau

09.05.2017

Karl Hauser führt die SPD Luhe-Wildenau auch in den nächsten zwei Jahren. Annette Karl warnt davor, den Schulz-Effekt verpuffen zu lassen.

Schwacher Besuch

Zwei Mitstreiter geehrt

In der Jahreshauptversammlung am Sonntagabend im Naabtalhaus bestätigten 14 Mitglieder den bisherigen Ortsvereinsvorsitzenden einstimmig. Landtagsabgeordnete Annette Karl forderte angesichts der Wahlniederlage der SPD in Schleswig-Holstein die Mitglieder zu einem aktiven Wahlkampf für Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch auf. "Der Schulz-Zug fährt nicht alleine ins Kanzleramt." Die mit dem neuen Bundesvorsitzenden gestartete Euphorie dürfe jetzt nicht mit einem Absturz enden.Nachdem sich viele Genossen entschuldigt hatten, war der Kreis in der Versammlung recht überschaubar. Karl Hauser räumte ein, dass er aufgrund gesundheitlicher Probleme im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen absagen musste. Dennoch habe der Ortsverein in gewohnter Art seine Ostereieraktion durchgeführt, Schokoherzen zum Muttertag verteilt, über 150 ältere Mitbürger zu Weihnachten beschenkt und sich am Bürgerfest in Luhe beteiligt. Ein Renner sei der Preisschafkopf.Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder auch Hausers Stellvertreter Sebastian Stoppe, die Kasse führt wieder Helga Wirth. Der Posten des Schriftführers konnte nicht besetzt werden. Die Kasse prüft künftig Christa Roth in alleiniger Zuständigkeit. Dem Ausschuss gehören Werner Stoppe, Uwe Griebel, Robert Kastl, Karl-Heinz Preißer, Robert Thoma, Josef Roth und Gisbert Glökler an.Annette Karl nannte den SPD-Ortsverein "klein aber fein". Bürgermeister Karl-Heinz Preißer, ein "Glücksgriff", stehe für das gute Bild der Partei im Markt und setze sich tatkräftig für die Bürger ein. Dazu gehörten vor allem die Bemühungen um Einkaufsmöglichkeiten und für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen, lobte die Landtagsabgeordnete. Mit seiner erfolgreichen Ansiedlungspolitik im Gewerbegebiet "Obere Tratt" zeige Preißer wirtschaftliche Kompetenz, die auch im Kreistag spürbar sei.Die Ausgangssituation in der großen Koalition in Berlin sei zu Beginn der Legislaturperiode nicht begeisternd gewesen, meinte Karl. Die SPD habe aber Mindestlohn und Rente mit 63 durchsetzen können.Als wichtigste Ziele nannte sie eine Rentengarantie jenseits der Grundsicherung, die Frauen bei den Renten gerecht berücksichtige und Arbeitslose besser absichere. Zudem müssten Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Josef Roth erhielt für für 40-jährige und Jakov Slomo für 20-jährige Mitgliedschaft Urkunde und Ehrenzeichen.