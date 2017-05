Politik Luhe-Wildenau

10.05.2017

Barbara Kick bleibt an der Spitze der Jungen Union Neudorf. Der Ortsverband hat bereits die Kommunalwahl in drei Jahren im Blick.

(hme) Hauptveranstaltung des Neudorfer CSU-Nachwuchses war das Brunnenfest am 15. August. Zahlreich vertreten war die JU auch beim Ortstermin zum Baugebiet "Bergäcker". Schatzmeisterin Yvonne Meißner berichtete von einem kleinen Überschuss.Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende Barbara Kick, Stellvertreterin Maria Schraml, Schatzmeisterin: Yvonne Meißner, Schriftführerin Marina Hero. Beisitzer sind Tobias Hero, Andreas Lorenz, Georg Kick und Maria Kick, Manuel Paulus.Dritter Bürgermeister Hans Meißner berichtete aus dem Marktrat. Für Neudorf sind im Rekordhaushalt zwei wichtige Projekte vorgesehen: Die "Bergäcker" sollen weiter erschlossen und die Straße von Grünau in Richtung Kettnitzmühle ertüchtigt werden. Erfreulich sei die Sanierung der Grundschule in Luhe. Für das Feuerwehrhaus in Oberwildenau seien die Weichen gestellt. Meißner hofft auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr. Für wichtiger als einen Fuß- und Radweg hält Meißner die Sanierung von Gemeindestraßen und Fußwege. Die Feuerwehr Neudorf bekommt Geld für den Ankauf eines gebrauchten Mannschaftsbusses. CSU-Ortsvorsitzender Johann Kick dankte der JU für die Unterstützung. Drei Jahre vor der Kommunalwahl, gelte es, junge Menschen als Kandidaten zu finden und zu begeistern. Kick bat Wünsche und Anregungen der jungen Generation an die Mitglieder im Marktrat heranzutragen. JU-Kreischef Benedikt Grimm verwies auf die vielen anstehenden Neuwahlen, bei denen es wichtig sei, für die Region gute Ergebnisse der JU- und CSU-Kandidaten einzufahren.