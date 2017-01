Politik Luhe-Wildenau

26.01.2017

0 26.01.2017

Tagesordnungspunkt Nummer 5 lockt trotz eisiger Kälte einige Zuhörer in die Sitzung des Marktgemeinderates. Doch sie werden enttäuscht, der Punkt vertagt.

Friedhofsgebühren Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat eine neue Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung für die Benutzung der drei gemeindlichen Bestattungseinrichtungen. Während die Friedhofssatzung Größe der Grabstätten und Urnengrabstätten, Arten der Einfassungen und vieles mehr im Detail regelt, enthält die Gebührensatzung die finanziellen Verpflichtungen der Grabnutzer.



Wesentlichster Teil dieser Vorschrift ist die differenzierte Grabgebühr. Pro Jahr sind für eine Urnengrabstätte ohne Einfassung 18 Euro, mit Einfassung 27 Euro zu entrichten. Für eine Urnennische müssen pro Jahr 60 Euro bezahlt werden. Eine Einzelgrabstätte kostet Jahr für Jahr 18 Euro. Bei einer Doppelgrabstätte sind dies 27 Euro. (bey)

Bauanträge Einstimmig erteilte der Marktgemeinderat das baurechtliche Einvernehmen zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Oberwildenau, zur Tekturplanung für die Nutzungsänderung vom Einfamilien- zum Zweifamilienhaus mit Einbau einer Dachgaube in Luhe, zum Anbau an ein Einfamilienhaus in Luhe am Forst und zum Tekturantrag für einen offenen Pferdestall in Neudorf. (bey)

Das Thema Feuerwehrhaus Oberwildenau wird zurückgestellt. Darüber informierte Bürgermeister Karl-Heinz Preißer Zuhörer und Räte gleich zu Beginn der Sitzung. Dieses Vorgehen war mit dem Finanzausschuss abgesprochen. Anlass war die Meinung der Regierung der Oberpfalz, doch noch einmal die finanziellen Unterschiede zwischen einem Neubau beim Naabtalhaus und einem Anbau am bestehenden Feuerwehrhaus am Rathaus zu prüfen.Die Regierung vertrat die Ansicht, das erste Stockwerk beim Neubau am Naabtalhaus sei aus der Planung zu nehmen. Statt möglicher neuer Räume solle man das vorhandene Naabtalhaus nutzen. Fest steht, dass ein Neubau gegenüber "nur" einem Anbau wesentlich teurer zu Buche schlagen werde.Architekt Josef Schöberl soll bis zur Februarsitzung eine neue Planung mit Berücksichtigung der Regensburger Vorstellungen vorlegen. Nachdem das Vorgehen im Finanzausschuss abgesprochen war, ergab sich während der Sitzung auch kein Anlass, in die Diskussion einzusteigen.Der zweiten Änderung des Flächennutzungsplanes steht dagegen nichts mehr im Wege. Eine nochmalige Auslegung war notwendig geworden, um die sogenannten Froschtümpel in Unterwildenau als dauerhaft zu erhaltende Ausgleichsfläche für das Baugebiet "Eschlingweiher III" festzulegen. Geschäftsleiter Alfred Gilch berichtete, dass keine relevanten Einwendungen eingegangen seien. Einen Tag nach der Bekanntgabe des Inkrafttretens des Flächennutzungsplanes kann dann auch der Bebauungsplan bekanntgemacht werden.Keine Einwendungen wurden gegen die Neuverlegung des Dükers einer Gashochdruckleitung der Ferngas Nordbayern unter der Haidenaab erhoben. Bei der bisherigen Durchquerung war die Überdeckung zu gering, so dass der Neubau erfolgen musste.