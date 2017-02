Politik Luhe-Wildenau

23.02.2017

23.02.2017

Rund eine Stunde lang verliest Geschäftsleiter Alfred Gilch die Stellungnahmen der Behörden zur Änderung des Landschaftsplans und die des Marktes. Am Ende wird die fünfte Änderung zum Bebauungsplan "Breiter Rain" bekanntgegeben.

Neue Hallen

Umstrittene Toskanahäuser

Freie Sicht auf Kirche

Ebenso auch beim Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Die Prämisse des Marktes, im Rahmen der Daseinsfürsorge Bauland bereitzustellen, zieht sich deutlich durch alle Äußerungen des Marktes. Der Marktrat stimmte einstimmig den Vorschlägen Alfred Gilchs zu.Daraus war auch zu entnehmen, dass gerade im Ort Luhe aufgrund der Hochwassersituation entlang der Naab die Ausdehnungsmöglichkeiten und somit die Ausweisung von Baugebieten sehr begrenzt ist. Private Einwendungen und Anregungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes hat der Markt durch Planänderungen und in Gesprächen erledigen können. Nach den einstimmigen Beschlüssen werden die beiden Verfahren erneut bekannt gemacht.Das Gewerbegebiet "Obere Tratt" wird von den Unternehmen sehr gut angenommen. Das Gremium gab grünes Licht für den Bau einer Produktionshalle für Metallbau einschließlich Büro- und Funktionsräumen. Das Gebäude soll auf einem Grundstück gegenüber des gemeindlichen Salzsilos entstehen.Eine weitere Montagehalle mit Büroeinheit wird an der Straße "An der Scheibe" gebaut. Ebenso erteilte der Marktrat das baurechtliche Einvernehmen zum Bau einer Montagehalle auf den Grundstücken Flurnummern 1061 und 1064 Gemarkung Luhe, entlang der Friedhofsmauer unmittelbar angrenzend an die dort ansässige Schreinerei. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer machte deutlich, dass mit diesen Vorhaben und nach deren Vollendung Arbeitsplätze geschaffen werden.Ebenfalls keine Einwände gab es für folgende Anträge. An der Straße "Talblick" in Neudorf soll ein Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage gebaut und in Unterwildenau darf eine Werbetafel aufgestellt werden. Zustimmung fand die Nutzungsänderung eines Hauses vom Ein- zum Zweifamilienhaus mit Anbau einer Treppe und dem Einbau eines Zwerchgiebels auf dem Grundstück Flurnummer 99/52 Gemarkung Oberwildenau, an der Ecke Fichtenstraße-Asternweg.Einstimmig lehnten die Räte die Änderung des Bebauungsplanes "Neudorf-Bergäcker II" ab. Das Landratsamt Neustadt hatte vorgeschlagen mit der Änderung die Errichtung von "Toskana-Häusern" von vornherein, also im Freistellungsverfahren, zu ermöglichen. Der Marktrat sah bei einer Änderung des Bebauungsplanes Kosten auf die Kommune zukommen, gleichzeitig aber eine Benachteiligung von Bauwerbern, die in der Vergangenheit für gleichartige Häuser eine Baugenehmigung mit entsprechenden Gebühren beantragen mussten.Der Marktrat sprach sich einstimmig dafür aus, im Bereich der Koppelbergkirche in Luhe einige Bäume zu fällen. Damit soll das Gotteshaus wieder weithin sichtbar gemacht werden. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer zeigte das Bild eines einheimischen Malers aus lange zurückliegender Zeit, auf dem die Kirche, die Klause des Einsiedlers und das Kreuz auf dem Berg klar zu sehen waren.Einstimmig genehmigte das Gremium einen Internetanschluss für das Feuerwehrhaus Oberwildenau. Dafür entstehen etwa 28 Euro monatliche Kosten.